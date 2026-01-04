Соціолог розповів, коли і за яких умов можливий колапс у Росії

Cеред оточення Путіна є ті, хто просить його зупинитися

Авторитарна держава з потужним репресивним апаратом здатна ще кілька років утримуватися за рахунок примусу

Російська економіка вже у середині 2026 року може опинитися на межі глибокої кризи з втратою перспектив розвитку на десятиліття. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю «Радіо «Свобода» висловив директор Інституту соціології Національної академії наук України, професор Євген Головаха.

За його словами, нинішня економічна ситуація в Росії тісно пов’язана з особливостями авторитарної системи управління, у якій ключові рішення залежать від однієї особи. Внаслідок цього країна вже зараз втрачає значну частину середнього бізнесу, а негативні процеси починають зачіпати навіть представників вищих ешелонів влади, наближених до Володимира Путіна.

«В авторитарній системі власні інтереси не відокремлюються від державних. І вже є люди з оточення Путіна, які, за інсайдерською інформацією, закликають його зупинитися, бо розуміють, що війна б’є і по їхніх особистих інтересах», – зазначив Головаха.

На думку соціолога, за наявності бодай мінімальної раціональності російська влада має усвідомити небезпеку подальшого руху в цьому напрямку. Інакше Росія ризикує втратити економічну перспективу на десятиліття та перетворитися на «економічну прірву».

Водночас він визнав, що авторитарна держава з потужним репресивним апаратом здатна ще кілька років утримуватися за рахунок примусу та пропаганди, навіть якщо керівництво готове йти до кінця будь-якою ціною. Однак, за словами Головахи, певна раціональність у російській владі все ще зберігається.

Професор також звернув увагу на зміну суспільних настроїв у Росії. Навіть за даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, який працює на владу, більшість росіян хотіли б завершення війни.

«В авторитарних країнах можна «продати» суспільству що завгодно під виглядом перемоги. Але війна росіянам уже набридла, попри лояльність до диктатора», – підсумував він.

Нагадаємо, у 2026 році Путін відзначає 26 років при владі, фактично зрівнявшись за тривалістю правління з найвідомішими російськими монархами та лідерами радянської доби. Вже 12 січня повномасштабна агресія проти України досягне позначки у 1418 днів. Ця цифра має особливе значення для Кремля, адже саме стільки тривала німецько-радянська війна, культ перемоги у якій став фундаментом сучасного російського режиму.

Також у російському сегменті Телеграму сталася справжня істерика через блискавичну операцію США проти самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Частина блогерів відверто заздрить ефективності американських військових, інші обурюються безсиллям Росії в цій ситуації