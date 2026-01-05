Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Романа Ящука

Під час повномасштабної війни Роман Ящук пішов захищати свою родину та країну від окупантів

Життя воїна забрав ворожий артилерійський обстріл

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Ящука.

36-річний солдат Роман Ящук на позивний Таліб загинув 24 грудня 2022 року біля села Білогорівка на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Роман Ящук 2 січня 1986 року в селі Серединка Вінницької області. Закінчив середню школу в селі Вила-Ярузькі на Вінниччині. Згодом оселився у місті Новоселиця Чернівецької області. Останні 15 років працював столяром і робив меблі на замовлення.

Під час повномасштабної війни чоловік пішов захищати свою родину та країну від окупантів. Роман став бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Обійняв посаду гранатометника і вирушив на передову.

36-річний солдат Роман Ящук загинув 24 грудня 2022 року біля села Білогорівка на Донеччині. Життя воїна, який виконував бойове завдання, забрав ворожий артилерійський обстріл.

Роман Ящук був бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Він найкращий чоловік і тато. Він – мій всесвіт і повітря, яким я дихала. Назавжди наш Герой, на все життя в нашій пам'яті…», – написала дружина воїна Яна.

Поховали Романа на кладовищі в селі Зелений Гай Чернівецької області.

Не дочекалися з війни свого захисника дружина Яна та дві доньки – Світлана і Христина.

Посмертно солдат Ящук нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.