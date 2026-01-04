Яке релігійне свято відзначається 5 січня 2026: традиції та молитва

Свята 5 січня в церковному календарі – Хрещенський святвечір (Навечір’я Богоявлення)

5 січня православна церква відзначає Хрещенський святвечір – вечір-приготування перед великим святом Богоявлення Господнього. Це день суворого посту, особливих молитов та освячення води, що символізує духовне очищення та очікування приходу Спасителя до вод Йордану.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Хрещенський святвечір (Навечір’я Богоявлення)

5 січня віряни готуються до одного з найбільших дванадесятих свят – Хрещення Господнього. Назва «святвечір» походить від традиційної страви «сочиво» (кутя), яку прийнято споживати цього дня. В храмах звершуються особливі богослужіння: Царські часи та літургія Василія Великого, після якої відбувається перше велике освячення води. Хрещенська вода вважається великою святинею, що має потужну благодатну силу. Цей день закликає до покаяння та внутрішньої тиші, нагадуючи про смирення Христа, який прийняв хрещення від Іоанна Предтечі.

Молитви дня

Господи Ісусе Христе, Ти, що заради нашого спасіння прийшов до Йордану, щоб очистити гріхи світу! Благослови нас у цей вечір святий, даруй нам щире покаяння та зміцни нашу віру. Нехай вода ця свячена стане для нас джерелом здоров’я та духовної сили, захищаючи наші домівки та нашу рідну Україну від усякого зла. Просимо Тебе, подай нам потужну надію та мир у новому році. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети Хрещенського святвечора мають потужну пророчу силу на весь наступний рік:

Якщо на небі видно багато яскравих зірок – влітку буде багатий врожай гороху та ягід.

Якщо у святвечір іде сніг – чекайте на гарний збір зернових культур.

Сильна хуртовина 5 січня віщує таку ж погоду на Масницю та потужну весну.

Повна відсутність снігу та інею в цей

день вважалася ознакою неврожайного року.

Якщо на деревах багато інею – це обіцяє велику кількість меду влітку.

Цей день вважався найкращим часом для очищення оселі: господарі кропили кути свяченою водою, щоб захистити родину від негараздів.