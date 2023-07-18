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Новий мегазбір. Буданов дав задачу Притулі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий мегазбір. Буданов дав задачу Притулі
Кирило Буданов підтвердив інформацію про допомогу для ГУР
фото: скріншот з відео

Головне управління розвідки МО України звернулася до Притули з проханням про допомогу

Український громадський та політичний діяч, волонтер, засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула повідомив про новий масштабний збір. За його словами, цього разу збір спрямують на потреби Головного управління розвідки МО України. Відео волонтер опублікував у соцмережах.

Як каже Сергій Притула, Головне управління розвідки МО України звернулася до нього з проханням про допомогу. Зазначимо, що саме потрібно ГУР волонтер не повідомив.

«Друзі, в ГУР поставили нам нову задачу! Завтра буде Мега збір! Готуйте донати! Деталі зранку!» – підписав відео Притула.

Натомість очільник розвідки Кирило Буданов на відео, яке виклав волонтер, підтвердив цю інформацію. 

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов стверджує, що має своїх агентів у владних кабінетах РФ, тому зазвичай знає, що там відбувається.

До слова, український громадський та політичний діяч Сергій Притула здобув другу вищу освіту, про що повідомив у своїх соцмережах. 

Теги: розвідка Сергій Притула Кирило Буданов ГУР

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