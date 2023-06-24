«Ворог дуже боїться»: Залужний розповів про ефективність Himars на фронті

Українські військові хвалять роботу Himars, а також зазначають, що росіяни бояться цю техніку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що через рік використання Himars показала свою ефективність на війні в Україні. Про це він написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

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За його словами, українські військові хвалять роботу Himars, а також зазначають, що росіяни дуже бояться цю техніку.

«Ця зброя довела свою ефективність на фронті. Наші воїни майстерно та влучно вражають визначені цілі: склади боєприпасів, скупчення техніки та особовий склад противника», – йдеться у повідомленні.

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Нещодавно в Україні пройшов успішне застосування безпілотник з дальністю ураження тисяча кілометрів.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про можливості українських безпілотників, визнавши, що Москва перебуває в радіусі їх дії.

Також посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні «змінили тональність», коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет Atacms.

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До слова, у соцмережах розлетілися фото головнокомандувача, на яких видно емблему маленького Ґроґу.