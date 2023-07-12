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Як росіяни намагаються зірвати контрнаступ: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як росіяни намагаються зірвати контрнаступ: дані розвідки
У результаті ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь
фото ілюстративне

Будь-яка інформація, яка передається навіть родичам, контролюється росіянами

Від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Це – частина російських інформаційних спецоперацій проти України. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передає Liga.net.

Юсов зазначив, що використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались і радянські, і тепер уже російські спецслужби. З моменту повномасштабного вторгнення такі способи роботи набули промислових масштабів.

У разі грамотного виконання, в результаті такої інформаційно-психологічної операції (ІПСО) хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь.

У розвідці наголошують, що будь-яка інформація, яка передається навіть від родича, контролюється росіянами. 

Пишуть під різними приводами: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники, додає представник ГУР. Є історії, коли на зв'язок виходять люди, які не бачились і не чулись десятиліттями. А тут вони з'являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями.

Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Теги: розвідка окупанти війна Україна

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