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«Український шпигун вліз під шкіру Кремля» – портрет Буданова від The Economist

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Український шпигун вліз під шкіру Кремля» – портрет Буданова від The Economist
Буданов наполягає, що його єдині політичні амбіції – перемога над Росією
фото з відкритих джерел

Авторитет і сила очільника розвідки лише зростають: «йому судилася велика політична роль після настання миру – якщо він доживе до цього часу»

Генерал-майор Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони, стає усе впливовішим та здобуває авторитет «величезної» загрози для Кремля. Він буквально вліз під шкіру російської верхівки й руйнує її зсередини, повідомляє The Economist.

Проти Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів. Останнього, 29 травня, російські балістичні й крилаті ракети та безпілотники влучили в офіс ГУР МО на Рибальському. За словами розвідників, після цього двері відчинилися двері й до них вийшов начальник ГУР Кирило Буданов, який сказав: «Все гаразд».

«Він обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження», – пригадує один із неназваних офіцерів.

Через день російський диктатор Путін похвалився «точним» ударом, який знищив комплекс. РосЗМІ також поширили фейк, що Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. The Economist наголошує, що жодне твердження не відповідає дійсності.

«37-річний генерал Буданов, колишній спецпризначенець, є архітектором все більш нахабних операцій у Росії, що робить його великим подразником для Кремля», – пише видання.

Попри те, що Україна не претендувала на жодну операцію, генерал Буданов не толерує офіційної двозначності.

«Ми на війні. Безпілотники над Кремлем показали світові, що російська оборона – це просто потьомкінське село», – цитує The Economist Буданова.

Рішення Володимира Зеленського у 2020 році підвищити маловідомого полководця для багатьох стало несподіванкою. Але всередині служби ім'я Кирила Буданова вже було легендарним. Нового керівника розвідки вшановували як командира сміливого рейду в 2016 році зі знищення вертольотів на авіабазі Джанкой в ​​окупованому Росією Криму.

«Раніше у нас були менеджери, тепер у нас є лідер», – розповів ветеран розвідки Олег. Він оперативник, який десятиліттями знайомий з генералом Будановим. Той каже, що Буданов здатний заражати інших своїм запалом, і порівняв його зі змією, яка гіпнотизує перед тим, як вбити. «Стриманий, виважений, ніколи не панікував. Ви зробите все, що він просить».

Видання також пише про ризики ядерної ескалації, які оцінив Буданов. Мовляв, 10 років вивчення російської агресії дають генералу унікальну можливість оцінити таку ймовірність.

«Як керівник розвідки, я вам прямо кажу, цього не станеться. При всій моїй неприязні до Російської Федерації, ідіотів які керують країною не так багато», – зазначив Буданов.

«Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає», – додав очільник ГУР.

The Economist також пише, що Буданов став довіреною особою президента. Урядовці називають їх спорідненими душами. Ба більше, генерал, мовляв, відіграє все більшу роль у закулісних мирних переговорах.

Джерела видання розповіли, що Буданов є каналом таємних переговорів з китайцями, а також контактував з Євгеном Пригожиним – ватажком російської ПВК «Вагнера».

Раніше подейкували, що Буданов стане міністром оборони. Він наполягає, що його єдині політичні амбіції – перемога над Росією. 

«Таємні опитування, проведені офісом пана Зеленського, показують, що вони думають про те, щоб використати культ свого героя-шпигуна для противаги (уявній) загрозі, яку становить Валерій Залужний, симпатичний і незалежний український головнокомандувач. Колеги генерала Буданова кажуть, що вони переконані: йому судилася велика політична роль після настання миру – якщо він доживе до цього часу», – додало видання.

Нагадаємо, на початку червня, російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою «смерть». 

Нещодавно Буданов вперше прокоментував свою «смерть» і пообіцяв приходити окупантам у сни.

Зауважимо, у 2019 році під машину Буданова заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10. Це змусило керівника розвідки вести обережне особисте життя. Зазвичай він перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі – Буданов розповів про численні замахи на своє життя.

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Теги: розвідка Кирило Буданов

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