ГУР попередило українців про нову інформаційну небезпеку

В українському інфопросторі з'явилися люди, які видають себе за розвідників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про появу в інформаційному просторі людей, які видають себе за співробітників ГУР, хоча насправді не мають жодного відношення до відомства. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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«ГУР МО фіксує випадки появи в інформаційному просторі осіб, які публічно репрезентують себе начебто співробітниками української воєнної розвідки, але в дійсності не мають до ГУР МО України жодного відношення. Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави», – йдеться у повідомленні.

У ГУР наголосили, що офіційні коментарі та інформування суспільства від імені Головного управління розвідки надають лише визначені відповідними посадовими обов'язками особи.

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Нагадаємо, що на початку червня російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки. А перед цим російські пропагандисти публікували фейкову інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян.

Згодом Буданов вперше прокоментував свою «смерть» та заявив, що буде «серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, та їх кошмарити».