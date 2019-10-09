Створено Київську агломерацію: до неї увійшли 19 громад



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9 жовтня відбулися перші установчі збори асоціації «Київська агломерація»

Головою Київської агломерації обрано Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко та представники 19 громад прилеглих до столиці населених пунктів ухвалили рішення про створення асоціації «Київська агломерація» та затвердили її статут.

Представники ще 30 громад, що планують приєднатися до асоціації, теж взяли участь в перших установчих зборах. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Як зазначив Кличко, якого обрали головою «Київської агломерації», процес створення асоціації тривав майже два роки. За цей час провели чимало консультацій з міськими, селищними та сільськими головами, радами територіальних громад Київської області.

«Нагадаю, на початку цього процесу ми мали підтримку тільки кількох громад. Інші ж не бачили тоді підстав для створення асоціації. Але нам, усім разом, вдалося знайти порозуміння щодо сприйняття міської агломерація - як асоціації - та її переваг для всіх громад. Головним принципом створення асоціації стали рівноправні партнерські умови», - сказав він.

Кличко наголосив, що метою асоціації є об'єднання зусиль місцевих рад для розв'язання спільних проблем територіальних громад, захисту їх прав та інтересів, а також створення умов для соціально-економічного розвитку населених пунктів та ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування.

«Така співпраця столиці і навколишніх міст прискорить розвиток регіону, його інфраструктури, збільшить інвестиційну привабливість великого Києва. Адже ми і так взаємопов’язані. Трудовими ресурсами, інфраструктурою, іншими чинниками. Зазначу, щодня до Києва з навколишніх міст та селищ приїжджає на роботу близько півмільйона людей. Подібні об’єднання - агломерації, метрополії - існують у всьому світі і вони показали свою ефективність, - наголосив мер столиці. - І саме Київський регіон є однією з найбільших столичних європейських агломерацій із сукупним населенням понад 4 млн осіб. Тому ми маємо всі передумови для подальшого успішного розвитку».

Кличко також зазначив, що в процесі створення асоціації допомагали фахівці офісу Ради Європи в Україні.

Як повідомлялося, раніше створення асоціації «Київська агломерація» підтримали Бориспільська, Васильськівська, Обухівська, Гостомельська, Зазимська сiльська рада Броварського району, Новопетрівська сільська рада.

У липні цього року Кличко повідомляв, що 13 територіальних громад ухвалили рішення щодо вступу в асоціацію.