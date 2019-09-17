Мер Києва закликав сусідні громади створити «Київську агломерацію»



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Подібні об’єднання - агломерації, метрополії - існують у всьому світі і вони показали свою ефективність - мер Києва

Така співпраця столиці і навколишніх міст прискорить розвиток регіону, його інфраструктури, збільшить інвестиційну привабливість великого Києва - Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко закликав сусідні громади створити «Київську агломерацію».

Про це він сказав під час виступу на Invest in Kyiv Forum 2019, що відбувається в Києві.

За словами Кличка, об’єднання в асоціацію «Київська агломерація» пришвидшить соціально-економічний розвиток всіх залучених громад. А також сприятиме ефективному плануванню транспортної інфраструктури міста та приміської зони, розвитку швидкісного електротранспорту, будівництву нових об‘єктів соціальної сфери.

«Сьогодні ми даємо чіткий сигнал сусіднім громадам до об’єднання та взаємовигідного співробітництва. Бориспільська, Васильськівська, Обухівська, Гостомельська, Зазимська сiльська рада Броварського району, Новопетрівська сільська рада вже підтримали створення асоціації «Київська агломерація». Тривають консультації з тими громадами, що в процесі ухвалення рішення про об’єднання, - зазначив Кличко. - Така співпраця столиці і навколишніх міст прискорить розвиток регіону, його інфраструктури, збільшить інвестиційну привабливість великого Києва. Адже, ми і так взаємопов’язані. - Трудовими ресурсами, інфраструктурою, іншими чинниками. Зазначу, щодня до Києва на роботу приїжджає близько півмільйона людей! Подібні об’єднання - агломерації, метрополії - існують у всьому світі і вони показали свою ефективність», - підкреслив мер столиці.

Кличко наголосив, що сьогодні саме великі міста рухають розвиток світової економіки. Уряди країн Європи дедалі більше усвідомлюють важливість метрополій як ключових осередків зростання національної економіки, ефективного врядування та надання послуг.

«Київський регіон є однією з найбільших столичних європейських агломерацій із сукупним населенням понад 4 млн. осіб. Тому ми маємо всі передумови для подальшого розвитку. Відзначу, що Київ, як центр агломерації, посідає провідні позиції серед регіонів України за більшістю показників соціально-економічного розвитку. Формуючи протягом останніх років понад 20 відсотків валового внутрішнього продукту», - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що столиця змінюється і розвивається, робить всі процеси управління відкритими і прозорими, створює комфортні умови для життя містян та розвитку бізнесу.

«Сьогодні в Києві найвищі соціальні стандарти, середня зарплата - у півтора рази вища, ніж в країні. Тому в столицю їдуть жити і працювати з усієї України. Тільки минулого року до столиці переїхали 200 тисяч людей з інших регіонів країни, - підкреслив мер. - І, безумовно, Київ - лідер у державі за результатами соціально-економічного розвитку. Уже четвертий рік поспіль», - наголосив мер столиці.

Головна тема Invest in Kyiv Forum 2019 - формування стратегії створення та розвитку Київської агломерації. Іноземні та українські інвестори, представники муніципалітетів європейських міст, органів місцевого самоврядування та ділової спільноти столиці розгляють різні аспекти стратегії розвитку київського регіону. Серед спікерів форуму: мер Кракова Яцек Майхровский, віце-мер Будапешта Габор Багді, керівник Google Marketing Solutions у країнах Центральної та Східної Європи Ніна Левчук, керівник бізнесу корпорації Cisco в Україні Сергій Мартинчук, арт-директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф та засновник музичного фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко.