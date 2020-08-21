На Київщині депутата судитимуть за розтрату коштів



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Депутату Яготинської міськради загрожує до п'яти рокі позбавлення волі

Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно депутата Яготинської міської ради за обвинуваченням у службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Встановлено, що обвинувачений, обіймаючи посаду начальника одного з комунальних підприємств у Яготинському районі, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж періоду з 2016 по 2018 роки, вносив неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу фіктивно працевлаштованих працівників, на підставі яких останнім нараховувалась заробітна плата. Таким чином, ексначальник комунального підприємства заволодів коштами підприємства на суму понад 130 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Наразі за процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури обвинувальний акт затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше прокуратура повідомила про підозру депутату Києво-Святошинської районної ради, колишньому голові райради за фактами розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та підробленні офіційних документів