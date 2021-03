Новояз коронавірусу. Десять слів, які здивували світ

Словами на кшталт «ковідіот» вже нікого не образиш?

Коронавірус докорінно вплинув на наш спосіб життя: змінилися побут, робота, освіта, медицина, правила поведінки в громадських місцях. Змінилося все. І мова також.

Згідно зі статистикою цифрової платформи онлайн-школи англійської мови EnglishDom, запит на вивчення найпопулярнішого слова про коронавірус – quarantine – у 2020 році виріс на 260% – вся ця ситуація була новою для людей, такою, що лякала, тому вони потребували нової лексики для того, щоб описати світ та події, що його змінили. Слова, що ми їх майже не вживали раніше – локдаун, епідемія, пандемія, соціальна дистанція – стали частиною буденності, бо пояснювали умови реалій. Надзвичайна епідеміологічна ситуація спричинила нові умови життя та взаємодії, а вони вимагали нової лексики, аби стати реальними. І ось вона з'явилася.

Щоправда, в українській мові більшість прикладів не набула широкого вжитку – коли закінчився суворий карантин і почався адаптивний, відчуття тривоги знизилося, люди поступово повернулися в офіси, на вечірки та в кафе. А отже, і словами на кшталт «ковідіот» вже нікого не образиш. Проте країни, які досі дотримуються серйозних карантинних обмежень, за рік локдауну назбирали великий лексичний багаж. У світі народилися нові слова, і варто знали, з чим доведеться зіштовхнутися у мовленні.

The Before Times – попередні часи

Сумуєте за тими безхмарними часами, коли можна було вільно подорожувати та їздити без масок в громадському транспорті? Цей жартівливий та, з іншого боку, похмурий вираз описує «прірву» між нашим минулим до коронавірусу та теперішнім.

We used to travel to the Alps in winter in the Before Times. It seems like a different world now! – Раніше до коронавірусу ми їздили в Альпи взимку. Здається, що зараз інший світ!

Zoom mom – зум-мама

Цей термін пішов від виразу soccer mom – мати, яка витрачає багато часу, проводячи дітей на різні гуртки. Через карантинні обмеження матері почали активно використовувати платформу для відеоконференцій Zoom для вирішення батьківських і робочих питань. Звідси й пішла назва – Zoom mom.

Chloe has become a real Zoom mom. Every time I meet up with her, she keeps telling me that she has had parents’ meetings on Zoom. – Хлоя стала справжньою зум-мамою. Кожен раз, коли я зустрічаюся з нею, вона говорить мені, що у неї були батьківські збори в Zoom.

Blursday – якийсь день

Коли через карантинний режим ви вже так довго засиділися вдома, що вже не уявляєте який сьогодні день. Бо всі дні стали схожими один на одний. Ми вже маємо вираз – день бабака – про сіру рутину, що повторюється з дня на день, проте блурсдей – це більше про байдужість, апатію до всього, що відбувається.

Blursday складається з двох слів: дієслово to blur означає щось, що ви не можете чітко згадати або побачити; а day – день. Тож якщо ви заплутались в днях, це, ніяк інакше, як Blursday!

Today must be blursday because I have no idea what day it is. – Сьогодні має бути якийсь день тому, що я не маю уявлення який саме.

Hamsterkauf – карантинний хом’як

Не соромтеся використовувати цей німецький термін, коли знову колись побачите, як покупець у паніці хапає туалетний папір або гречку з полиць магазинів. Німецькі слова – der Hamster (хом’як) і kaufen (купувати) поєднались метафорично, щоб порівняти покупців у супермаркетах з хом'яками, які запасаються їжею на цілу зиму, набивши щоки.

There will be enough food for all of us. Don’t be a hamsterkauf! – Їжі вистачить на всіх нас. Не будь хомяком!

Quarantini – карантіні

Англійське слово, що буквально означає будь-який алкогольний напій, який ви п’єте під час локдауну. Назва склалася за асоціацією з широко відомим мартіні. В США цей рецепт робиться за особливим рецептом: горілка та джин змішуються з вітамінним порошком Emergen-C. Quarantini п’ють, щоб заспокоїтися й водночас укріпити імунну систему. Звісно, це жарт, хоча хто знає.

When we got locked at home due to quarantine, we didn't even care because we drank up all of our quarantini. – Коли ми зачинилися вдома через карантин, нас це навіть не хвилювало, бо ми випили весь наш алкоголь.

Infit – домашній одяг

Пішло від слова outfit – речі, які ми одягаємо для зустрічей та особливих подій. Infit же – це домашній одяг, який ви носите під час локдауну. Зазвичай, це спортивні штани, футболка і, можливо, піджак або сорочка, якщо у вас важливий дзвінок в Zoom. Infit можна легко замінити словом upperwear (верхній одяг). Бо ж, чесно кажучи, хто побачить вашу нижню білизну (underwear)?

I got used to wearing my super cozy infit. I don’t want to put on those tight jackets and shirts again. – Я звик до свого супер зручного домашнього одягу. Я не хочу знову одягати ті тісні піджаки та сорочки.

Zumped – кинути/розірвати стосунки

Минулий рік видався важким для всіх. Не обійшлося й без складнощів у стосунках. Власне, слово zumped означає припинення ділових відносин або стосунків із коханою людиною через відео-додаток Zoom. Як і більшість новостворених слів під час коронавірусу, zumped утворилось від вже існуючого дієслова to dump – позбутися чогось небажаного. І використовується лише в минулому часі.

We’ve just zumped over Zoom because we were no longer understanding each other. – Ми розірвали стосунки через Zoom, тому що перестали розуміти одне одного.

On-Nomi – он-номі

Коли всі громадські місця були закриті під час жорсткого локдауну, японці теж проявили креативність – винайшли альтернативний спосіб як проводити час – у компанії друзів через відео-чат. On-nomi буквально означає «пити онлайн». Якщо вам бракує креативності та натхнення, то можете запозичити цей вид активності в японців. Мабуть, це найкращий спосіб відсвяткувати вечір середи на карантині, бо ж вона – маленька п’ятниця.

Would you like to join our get-togethers in Zoom? We’ll sing songs, tell jokes and on-nomi too. – Чи не хотів би ти приєднатися до наших посиденьок в Zoom. Ми будемо співати пісні, розповідати жарти, а також пити.

Spendemic – марнотратство/розтринькування грошей

Під час карантину більшість людей поринули у світ онлайн-покупок. Переважно для того, щоб зняти стрес та підняти собі настрій. Цей сплеск онлайн-витрат став приводом для виникнення явища під назвою spendemic, де to spend – це витрачати. Якщо ви тепер не знаєте, що робити з усіма десятьма наборами одного бренду, тоді скоріш за все вами оволодів той самий карантинний «розтринькувач» грошей.

Now everyone is carried away by spendemic. I think, it won’t help to overcome anxiety, instead only intensify it. – Зараз усіх захопило марнотратство. Я думаю, що це не допоможе подолати тривогу, а тільки її підсилить.

Coronials – короніали

Цей термін використовується для дітей, які народяться до закінчення пандемії. Воно набуло популярності після того, як у соціальних мережах користувачі почали обговорювати вірогідність збільшення народжуваності. Оскільки люди проводять багато часу вдома, то це й може призвести до поповнення сімей у майбутньому.

You know, I’ve heard that all babies born during the pandemic are called Coronials. It sounds a bit strange, isn’t it? – Я чув, що усіх дітей, які народились під час пандемії називають короніалами. Це звучить трохи дивно, чи не так?

Коронокриза стала спільним досвідом для людства. Вона об’єднала світ, адже люди у всьому світі проходять випробування, які прямо або ж опосередковано пов’язані з нею. І як наслідок, виникають слова, що по-різному описують ці ковідні часи. Тому беріть їх на озброєння, бо вони допоможуть розповісти про ці безпрецедентні часи.

Максим Сундалов, співзасновник та керівник онлайн-школи EnglishDom