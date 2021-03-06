  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Президент Бразилії порадив громадянам «припинити скиглити» через коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Бразилії Жаїр Болсонару&nbsp;вкотре розкритикував карантинні обмеження у країні - Президент Бразилії порадив громадянам «припинити скиглити» через коронавірус
    Президент Бразилії Жаїр Болсонару вкотре розкритикував карантинні обмеження у країні

    «Досить цього скиглення, ниття, як довго ми ще будемо плакатися?», – сказав Болсонару

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що люди повинні «припинити скиглити» через епідемію коронавірусу та вкотре розкритикував карантинні обмеження у країні.

    Про це пише агентство Anadolu.

    Болсонару вкотре виступив проти карантинних обмежень у країні, попри загострення епідемії коронавірусу у країні.

    «Де опиниться Бразилія, якщо ми зупинимось? Основні види діяльності – це необхідність для деяких, щоб прогодувати сім'ю, дідько! ...Ми маємо подивитись в обличчя нашим проблемам. Досить цього скиглення, ниття, як довго ми ще будемо плакатися?», – сказав він.

    Він також зазначив у соціальних мережах, що шкодує про кожну смерть у країні, хоча й зазначив, що «здається, що наразі у Бразилії помирають тільки від Covid-19».

    «Решта людей помирають від інших хвороб, тому що вони перебувають вдома налякані й нажахані. Цим людям щепили вірус страху, але це нормально», – заявив Жаїр Болсонару.

    У грудні 2029 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

    Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

    На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи.

    Теги: Бразилія президент епідемія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies