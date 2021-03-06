«Досить цього скиглення, ниття, як довго ми ще будемо плакатися?», – сказав Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що люди повинні «припинити скиглити» через епідемію коронавірусу та вкотре розкритикував карантинні обмеження у країні.

Про це пише агентство Anadolu.

Болсонару вкотре виступив проти карантинних обмежень у країні, попри загострення епідемії коронавірусу у країні.

«Де опиниться Бразилія, якщо ми зупинимось? Основні види діяльності – це необхідність для деяких, щоб прогодувати сім'ю, дідько! ...Ми маємо подивитись в обличчя нашим проблемам. Досить цього скиглення, ниття, як довго ми ще будемо плакатися?», – сказав він.

Він також зазначив у соціальних мережах, що шкодує про кожну смерть у країні, хоча й зазначив, що «здається, що наразі у Бразилії помирають тільки від Covid-19».

«Решта людей помирають від інших хвороб, тому що вони перебувають вдома налякані й нажахані. Цим людям щепили вірус страху, але це нормально», – заявив Жаїр Болсонару.

У грудні 2029 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи.