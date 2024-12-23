Вони вірять у російський рубль? Посадовці, які досі мають заощадження у валюті ворога (список)

Рекордсмен, який декларує найбільше рублів, є депутатом Полтавської облради…

Коли народний депутат і лідер проросійської «Опозиційної платформи – За життя», яку з 2022 року заборонено в Україні, Юрій Бойко стабільно показує у своїй декларації мільйони російських рублів (7,63 млн, лежать у російському «НК Банку»), це нікого не дивує. Теж саме стосується ще одного проросійського діяча, екснардепа від Опозиційного блоку Вадима Новинського – у декларації за 2022 рік дружина колишнього обранця вказала 1,46 млн рублів, які спокійно собі лежали у російських банках.

А от, коли російські рублі на третьому році вторгнення не зникають із декларацій численних пересічних посадовців та силовиків в Україні, це насторожує. Щоправда, у частини посадовців знаходиться залізобетонне пояснення, мовляв, то все Нацбанк: він заблокував рублі, які вони поклали на рахунки у мирний час.

«Главком» склав рейтинг рублевих мільйонерів серед українських посадовців. Спойлер: відразу двоє з них представляють Полтавську обласну раду.

Мільйони і бізнес у Росії

У декларації за 2023 рік депутат Полтавської облради від «Батьківщини» Микола Корецький показав солідну суму: 28 млн російських рублів. Декларує депутат їх у вигляді позики, яку він дав іноземцю Валентину Дьяконову. Незакрите боргове питання переслідує обранця, щонайменше з 2019 року, коли він вперше оприлюднив електронну декларацію. «Главком» намагався поспілкуватися з Корецьким, але той зазначив, що в його декларації все вказано.

Депутат Полтавської облради від ВО «Батьківщина» і прихожанин УПЦ МП Микола Корецький відобразив солідну позику: 28 млн російських рублів дав у борг іноземцю скріншот із відео

Отже, будемо знайомитися ближче заочно. ВДепутат із Полтавщини, окрім російських рублів, досі має ще бізнес у країні-агресорці. Станом на грудень 2024 року, Микола Корецький залишається кінцевим бенефіціаром чотирьох компаній: ТОВ «КрАЗ Ростов», ТОВ «КрАЗ НН», ТОВ «Актив Плюс» і ТОВ «Готель Русь». Також політику належить дрібна частка акцій (0,01%) у російському ТОВ «Рускраз».

Цікаво придивитися до готелю «Русь», який за 30 кілометрів від столиці Росії.

Микола Корецький має бізнес у Росії, зокрема, готель «Русь», який облюбували російські військові виписка з російського держреєстру

Як з’ясувалося, основними клієнтами готелю депутата з Полтавщини є російські солдати та їхні родичі. Адже заклад розташований поряд з місцем дислокації військової частини 60-ї бригади управління 1 гвардійської танкової армії Західного воєнного округу Сухопутних військ РФ. Також тут зупиняються співробітники «Уралтрансмашу», яке виробляє військову техніку та боєприпаси.

Ще одна промовиста деталь: Корецький є затятим борцем за права УПЦ МП – філії РПЦ в Україні, що прямо підтверджують і Путін, і патріарх Кирило. Так, восени минулого року депутат пропонував своїм колегам підтримати за звернення до Верховної Ради «щодо припинення антиконституційних дій відносно Української православної церкви» (бренд яким прикривається РПЦ в Україні). Тоді голосування зазнало фіаско.

Ще раніше, у перший рік повномасштабної військової агресії Микола Корецький навіть брав участь на Синоді УПЦ МП, що відбувся у столиці. У розповсюдженому звіті для виборців обранець твердив, мовляв, у травні 2022 року, на тому ж Синоді УПЦ остаточно обірвала всі зв’язки з РПЦ, а предстоятель церкви митрополит Онуфрій начебто припинив членство у Священному Синоді РПЦ.

«І це є беззаперечний факт, подобається це комусь, чи ні. Я не пропагую і не відбілюю нікого, я просто говорю, що є факт, якому важко щось протиставити – УПЦ не є МП», – казав Корецький (Насправді ж українські суди давно чітко артикулювали питання міцності зв’язків УПЦ і РПЦ – «Главком»). Про зв’язок з УПЦ МП і самим Онуфрієм досі прямо свідчить сайт самої РПЦ.

Друге місце у рейтингу рублевих мільйонерів українських посадовців дісталося начальнику департаменту Офісу генпрокурора Олексію Денисюку. Він звільнився із займаної посади у серпні 2024 року. У його декларації внесено відомості про 8,1 млн російських рублів, які є власністю дружини Тетяни. Гроші лежать на банківському рахунку в анексованому РФ Сімферополі. Перша згадка про російські рублі з’явилася у декларації Денисюка за 2021 рік. Того ж року експрокурор поновився в Офісі генпрокурора завдяки рішенню суду. Також він отримав 1,68 млн грн виплат за незаконну люстрацію у 2014 році.

Трійку рублевих мільйонерів замикає ще один депутат Полтавської облради від партії «Довіра» Юрій Лебедин. Він задекларував готівкою 4,06 млн російських рублів.

Депутат Полтавської облради від партії «Довіра» Юрій Лебедин задекларував готівкою 4,06 млн російських рублів фото з відкритих джерел

Лебедин, як і його колега Корецький, володіє російським бізнесом. Ідеться про компанію «СібНєфтєГазСтрой», яка зареєстрована на Алтаї. Лебедин має у ній 2,02% частки, які купив у 2017 році.

У 2019 році полтавський депутат отримав підозру за недекларування 126 млн грн. Однак Вищий антикорупційний суд не став карати Лебедина і звільнив його за термінами давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Митник, суддя, нардеп, проректор з дружиною-росіянкою

Серед любителів російської валюти – головний державний інспектор оперативного відділу №2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил львівської митниці Ігор Нагорнюк. Чоловік із 2021 року декларує 1,08 млн російських рублів. Гроші розміщені на рахунку Приватбанку.

У відповіді на запит «Главкома» начальник львівської митниці Андрій Кузнік повідомив: митник Нагорнюк дав пояснення, мовляв, 1,08 млн – це спадщина, яку він отримав від іноземця Костянтина Бабаєва. Відповідний запис про спадщину теж є у декларації посадовця. Однак, поклавши гроші на банківський рахунок, Нагорнюк з першого дня великої війни не може ними розпоряджатися через спеціальне рішення Нацбанку.

Із 2021 року львівський митник Ігор Нагорнюк стабільно декларує 1,08 млн російських рублів. Гроші розміщені на рахунку Приватбанку

Зі своїми рублями застряг і народний депутат від «Слуги народу», член бюджетного комітету Роман Каптєлов. Правда, тут сума мізерна: у 2023 році політик вказав 5,1 тис. рублів на рахунку Приватбанку. До цього, наприклад, у 2020 році обранець тримав 61,3 тис. рублів.

У розмові з «Главкомом» Каптєлов пояснює що це за пляма у декларації: мова про давній віртуальний рахунок, відкритий у Приватбанку для оплати перегляду онлайн-кінотеатрів та придбання книг. Коли почалася велика війна, Нацбанк заблокував картку і звідти не можна було вивести кошти.

«Буквально минулого тижня Приватбанк надіслав на мою пошту сповіщення про те, що до кінця поточного року російські рублі, які зависли, будуть переведені у гривню та повернуті мені. У декларації за 2024 рік уже не буде заощаджень у російських рублях. До речі, це ж питання ставили мої виборці після відкриття електронних декларацій восени 2023 року. Сподіваюся, що доступно все пояснив», – зазначив нардеп-«слуга».

Має 400 тис. російських рублів і суддя Славутицького міського суду Київської області Наталя Бабич. Якщо вірити декларації служительки Феміди, це проблемний актив. П’ять років тому, працюючи слідчою броварського відділу поліції, Бабич декларувала будинок на 68 «квадратів» і дві земельні ділянки площами 0,31 га і 6,5 га – все майно у Росії. У 2020 році з декларації Бабич зникло 6,5 га землі. Як виявилося, суддя продала ділянку росіянці Ірини Родіонової. Та її наче заплатила 400 тис. російських рублів, але ці кошти суддя показує як «неотриманий грошовий актив».

400 тис. російських рублів суддя Славутицького міського суду Київської області Наталя Бабич декларує як неотриманий актив дані: реєстр декларацій

У декларації за 2023 рік першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Ільченка також є відомості про зберігання російських рублів у найбільшому банку РФ – «Сбербанк Росії». Туди кошти у розмірі 120 тис. рублів поклала дружина науковця Алла Ільченко.

У декларації першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Ільченка – російські рублі фото з сайту столичного університету імені Тараса Шевченка

До слова, дружина першого проректора – громадянка Росії.

Приблизно стільки ж російських рублів (125 тис.) задекларував і директор комунального підприємства «Іллінівське» Донецької області Сергій Вініченко. Це готівкові кошти, накопичені, щонайменше з 2018 року. У коментарі «Главкому» посадовець зазначив, що нині опікується питаннями фортифікацій, часто буває на лінії зіткнення. Тому, мовляв, йому точно не до рублів.

«Рублі не витратив, бо не можу обміняти, вони лежать далеко. Те ж саме стосується майна у Криму (декларант має квартиру у Ялті, садовий будинок і земельну ділянку в Євпаторії – «Главком») – не знаю, у якому воно стані, хто ним зараз користується. Як повернемо півострів, поїду туди», – сказав він.

Список посадовців, які декларують російські рублі (понад 100 тис.)

Солідні збереження у російській валюті вказав і депутат Київської міськради, обраний від ОПЗЖ, Володимир Яловий. А саме – у декларації за 2023 рік його дружина Лариса мала у готівці 158 тис. рублів. Однак у виправленому варіанті декларації за минулий рік російські рублі дружини столичного обранця кудись «випарувалися».

Коментар Нацбанку

«Главком» звернувся за роз’ясненнями до Національного банку України щодо ситуації з обміном російської валюти. Фінансовий регулятор зауважив: з початком повномасштабного вторгнення РФ було видано постанову №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), якою заборонено банкам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів. «Отже, від 24 лютого 2022 року готівкові операції з обміну російських рублів не проводяться», – зазначив НБУ.

Що стосується безготівкових операцій, то банкам також заборонено проводити операції з купівлі та продажу російських/білоруських рублів за гривні. Проте, є певні винятки. Наприклад, громадяни мають можливість продати (обміняти) російські рублі та/або білоруські рублів. Однак час такої опції стрімко спливає – вона діє до кінця 2024 року. Валютну операцію можна провести лише разово. Для цього необхідна заява від самих клієнтів.

Віталій Тараненко, Єлизавета Жабська, «Главком»