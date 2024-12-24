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Скандал із висловлюваннями професора Василенка: реакція міністра освіти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скандал із висловлюваннями професора Василенка: реакція міністра освіти
Лісовий заявив, що як міністр не має права втручатися в автономність КНУ, але має право висловити свою оцінку
фото з відкритих джерел

Лісовий: Висловлювання з боку викладача, які я бачив в інформаційному просторі, є неприпустимими

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав скандальні висловлювання професора Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микити Василенка «неприпустимими». Про це він зауважив в коментарі «Бабелю».

«Висловлювання з боку викладача, які я бачив в інформаційному просторі, є неприпустимими. Особливо, якщо вони транслюються в інформаційному просторі ворога. Адміністрація університету планує розглянути етичні аспекти поведінки цього викладача на відповідній комісії. Проте мені відомо, що вже не вперше етична комісія збирається з цієї причини», – сказав міністр.

Лісовий наголосив, що як міністр не має права втручатися в автономність вишу, але має право висловити свою оцінку: «Реакція на такі висловлювання і відповідальність за них повинні бути суворими».

Також, за словами Лісового, Міністерство освіти і науки працює над зміною культури освітнього середовища у вишах, і «така поведінка точно не вписується в ці зміни».

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Також ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пообіцяв «вжити заходів» щодо професора Микити Василенка після чергового скандалу. 

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше. Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.

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Теги: Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки університет Київ скандал

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