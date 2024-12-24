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РФ атакувала Кривий Ріг, Україна отримала $1 млрд від США. Головне за 24 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ атакувала Кривий Ріг, Україна отримала $1 млрд від США. Головне за 24 грудня
Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір, 24 грудня
фото: Сергій Лисак

Внаслідок атаки на Кривий Ріг один чоловік загинув, 15 людей постраждало

Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір. Україна отримала перший транш від заморожених російських активів. Кабмін продовжив на місяць дію бронювання від мобілізації. Майя Санду склала присягу на другий термін президента Молдови. Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік.

«Главком» склав добірку новин 24 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір

Увечері 24 грудня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок цього пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

«Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в чотириповерховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин», – йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Кривий Ріг, Україна отримала $1 млрд від США. Головне за 24 грудня фото 1
фото: Сергій Лисак

Внаслідок атаки на Кривий Ріг один чоловік загинув, кількість постраждалих зросла до 15. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«15 постраждалих у Кривому Розі. Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік. Лікарі поряд й роблять все можливе», – йдеться у повідомленні.

Україна отримала перший транш від заморожених російських активів

Україні від США надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що це перший транш із запланованих $20 млрд, які США готові виділити коштом використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

«Дякуємо американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості. Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України», – йдеться у заяві.

Кабмін продовжив на місяць дію бронювання від мобілізації

Кабінет Міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

«Нещодавні кібератаки тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Тому поки триває відновлення систем, Уряд продовжив дію бронювань», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про бронювання, надані Міністерством економіки України через портал «Дія».

За словами Свириденко, продовження бронювання відбудеться автоматично: «Вам не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів».

«Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року», – наголосила Свириденко.

Майя Санду склала присягу на другий термін президента Молдови

Президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном. Про це повідомляє Newsmaker.

У своїй промові вона зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, попри кризи останніх років і російське вторгнення в Україну. Вона також закликала до «національної мобілізації» та продовження шляху розвитку країни.

«Поклавши руку на серце, можу сказати: я віддано працювала у перший термін і буду продовжувати з іще більшим бажанням та енергією. Після чотирьох років я можу скромно сказати, що спільними зусиллями ми зробили те, чого ніколи не робили за 30 років незалежності», – заявила Санду.

Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет на наступний рік обсягом близько $895 млрд. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Цей закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту, Департаменту внутрішньої безпеки та розвідувального співтовариства. Цей закон передбачає життєво важливі переваги для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі повноваження для підтримки національної оборони нашої країни, закордонних справ і внутрішньої безпеки», – заявив президент США.

12 грудня стало відомо, що Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). У документі відсутнє положення про продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

Щорічний NDAA – це обов’язковий щорічний законопроєкт, який визначає пріоритети фінансування Міністерства оборони. Його розгляд відбувається щороку в грудні після того, як представники Сенату та Палати представників погоджують свої різні версії.

Перед тим лідери Конгресу представили масштабний пакет на суму $883,7 млрд, який охоплює підвищення на 14,5% грошового забезпечення для молодших військовослужбовців строкової служби та на 4,5% – для всіх інших військовослужбовців.

Законопроєкт про оборону також фінансує ключові програми та ініціативи та окреслює кроки щодо придбання семи військових кораблів і будівництва близько 200 літаків і понад 300 транспортних засобів.

Теги: Молдова Майя Санду президент США гроші бюджет Джозеф Байден бронювання від мобілізації мобілізація Кривий Ріг росія війна ракета російська ракета смерть

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