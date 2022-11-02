Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим містом
Частину маршруту пасажири подолають безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади
Завтра, 3 листопада, вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова у Куп'янськ Харківської області. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
«Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська – безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади», – розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
Він додав, що таким чином сполучення із Харковом, поки триває відновлення підірваного залізничного мосту, отримають 60 тис. людей.
Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.
Вартість проїзду становить 43 гривні.
Також щодня, двічі на добу, курсуватиме залізничний шатл Осинове – Занки з можливістю пересадки до станції Харків-Левада.
Раніше «Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів.
Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення.
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