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Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим містом

Юрій Лящук
glavcom.ua
Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим містом
60 тис. людей отримають сполучення з Харковом
фото ілюстративне

Частину маршруту пасажири подолають безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади

Завтра, 3 листопада, вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова у Куп'янськ Харківської області. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська – безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади», – розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.  

Він додав, що таким чином сполучення із Харковом, поки триває відновлення підірваного залізничного мосту, отримають 60 тис. людей.

Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 гривні.

Також щодня, двічі на добу, курсуватиме залізничний шатл Осинове – Занки з можливістю пересадки до станції Харків-Левада.

Раніше «Укрзалізниця» представила новий графік руху поїздів.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на нові поїзди міжнародного сполучення.

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Теги: Укрзалізниця Куп'янськ деокупація

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