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Ракетна атака РФ: Укрзалізниця попередила про затримку деяких поїздів

Надія Клочко
glavcom.ua
Ракетна атака РФ: Укрзалізниця попередила про затримку деяких поїздів
Через ракетну атаку РФ деякі поїзди курсують із затримкою
фото з відкритих джерел

В «Укрзалізниці» запевняють, що 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком

Внаслідок ранкових обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені деякі ділянки залізниці. У зв’язку з цим можливі затримки низки потягів. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі із затримкою більше, ніж на 30 хвилин, рухається поїзд №81/82 Київ – Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:
№712 Київ — Краматорськ;
№732 Київ — Дніпро.

«80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком», – наголошують у «Укрзалізниці».

Ракетна атака РФ: Укрзалізниця попередила про затримку деяких поїздів фото 1

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області. Також відомо про вибухи у Черкаській, Запорізькій та інших областях. 

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Теги: війна Укрзалізниця обстріл

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