Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити

Ворог вдарив по столиці з застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу

Цієї ночі росіяни атакували максимальною кількістю ракет за найкоротший проміжок часу

Українські захисники ліквідували переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ у ніч на 16 травня. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Як зазначається, це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.

«Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу», – зауважив начальник КМВА Сергій Попко.

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Попередньо, більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, зазначив Попко.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі.

«Там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону», – сказав начальник КМВА.

Інформації щодо потерпілих немає.

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Нагадаємо, що цієї ночі у столиці двічі оголошувалася повітряна тривога.

Як повідомлялося, під час нічної атаки на Київ у Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

У Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки і лісопаркову зону в Дарницьокому районі.