Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
Цієї ночі росіяни атакували максимальною кількістю ракет за найкоротший проміжок часу
Українські захисники ліквідували переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ у ніч на 16 травня. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Як зазначається, це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.
«Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу», – зауважив начальник КМВА Сергій Попко.
Попередньо, більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, зазначив Попко.
Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі.
«Там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону», – сказав начальник КМВА.
Інформації щодо потерпілих немає.
Нагадаємо, що цієї ночі у столиці двічі оголошувалася повітряна тривога.
Як повідомлялося, під час нічної атаки на Київ у Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.
У Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки і лісопаркову зону в Дарницьокому районі.
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