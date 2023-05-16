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Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
Ворог вдарив по столиці з застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Цієї ночі росіяни атакували максимальною кількістю ракет за найкоротший проміжок часу

Українські захисники ліквідували переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ у ніч на 16 травня. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Як зазначається, це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.

«Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу», – зауважив начальник КМВА Сергій Попко.

Попередньо, більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, зазначив Попко.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі.

«Там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону», – сказав начальник КМВА.

Інформації щодо потерпілих немає.

Нагадаємо, що цієї ночі у столиці двічі оголошувалася повітряна тривога

Як повідомлялося, під час нічної атаки на Київ у Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

У Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки і лісопаркову зону в Дарницьокому районі.

Теги: ворог ракета безпілотник Київ

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