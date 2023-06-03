«Моя сім’я – там». Соратник Зеленського назвав «найзахищеніше місто у світі»

Кім: «У мене зараз у Києві родина живе і, хоча там дуже гучно, вони відчувають себе у безпеці завдяки нашим Збройним Силам»

Зараз Київ – найзахищеніше місто, мабуть, у світі, з точки зору ППО. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і додав, що його сім’я зараз перебуває саме в столиці України.

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«Атаками на Київ росіяни хочуть показати, що їхня зброя на щось здатна, але в них це не виходить. Коли над Києвом збили першу їхню балістичну ракету, росіяни подумали, що це нам так пощастило, і скинули ще шість. Так і закрутилося. У мене зараз там родина живе і, хоча в Києві дуже гучно, вони відчувають себе у безпеці завдяки нашим Збройним Силам, які збивають рекордну кількість повітряних цілей», – розповів Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав, що не може коментувати захищеність Миколаєва. «Не буду казати, що ми можемо, а що ні, але, наприклад, останній приліт нам перехопити не вдалося», – зазначив Кім.

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Нагадаємо, що з 28 квітня по 29 травня Росія застосувала для ударів по Україні 198 ракет, із них було збито 177 штук. Також окупанти використали понад 400 дронів. Росіяни переважно завдають ударів за допомогою авіаційних ракет Х-101/555, що зумовлено великими можливостями у їхньому виробництві, проте це не додає їм ефективності прориву ППО. Така ж ситуація і з «Калібрами». З 3 травня на території України було застосовано 413 дронів-камікадзе Shahed-136, з яких 377 було збито. Такі результати стали можливими завдяки тому, що досвідченим екіпажам ППО надходять на озброєння дедалі сучасніші системи.