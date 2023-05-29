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На Київщині через ракетну атаку РФ спалахнув будинок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині через ракетну атаку РФ спалахнув будинок (фото)
Потерпілих внаслідок загорання немає
фото: Андрій Нєбитов/Телеграм

Рятувальники вже ліквідували пожежу

У Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку під час ракетної атаки на столицю сьогодні вдень, 29 травня. На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, будинок був господарчим. «В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстрені служби», – написав Нєбитов.

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Він також зазначив, що рятувальники вже ліквідували пожежу.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого.

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Теги: пожежа рятувальники поліція будинок Київ

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