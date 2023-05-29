На Київщині через ракетну атаку РФ спалахнув будинок (фото)

Рятувальники вже ліквідували пожежу

У Київській області спалахнула пожежа у приватному будинку під час ракетної атаки на столицю сьогодні вдень, 29 травня. На щастя, обійшлось без постраждалих. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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За його словами, будинок був господарчим. «В одному із районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає. На місці працює поліція та екстрені служби», – написав Нєбитов.

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Він також зазначив, що рятувальники вже ліквідували пожежу.

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Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого.