Секонд-хенд із метадоном: викрито ділків, які продавали наркотики по всій Україні

Вживані речі з наркотиками зловмисники відправляли поштою на поштомати в інші міста України

Співорганізатор займався фінансовою частиною бізнесу – забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації, які продавали метадон по всій Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керував наркобізнесом 38-річний житель Жашкова Черкаської області, залучивши як співорганізатора ще одного мешканця цього міста. Співорганізатор займався фінансовою частиною бізнесу – забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші з криптогаманців.

Також до злочинної організації входив фітнес-тренер одного зі столичних клубів, який відповідав за збут наркотиків у Полтаві та Харкові. Він контролював відправку товару у ці регіони та роботу так званих «екіпажів» – осіб, які безпосередньо відправляли наркотики замовникам. Вони їздили по всій Україні, орендували квартири подобово, купували у місті секонд-хенд та зашивали у нього метадон. Потім вживані речі з наркотиками відправляли поштою на поштомати в інші міста. Серед членів групи також були ті, хто продавав метадон шляхом закладок. Входив до злочинної організації і адміністратор ТГ-каналу, через який шукали клієнтів.

Прибуток від бізнесу на місяць становив близько 5 млн грн фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За результатами проведених 47 обшуків на території семи областей України затримали 11 активних учасників угруповання. Під час документування їх діяльності оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю вилучили 332 посилки секонд-хенду. Вартість вилученого товару складає 1,8 млн грн. Прибуток від бізнесу на місяць становив близько 5 млн грн.

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фото: Київська міська прокуратура/Facebook За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації

Усім членам організованої злочинною групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили у Рівненському слідчому ізоляторі злочинну схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль у ній відігравав працівник установи, який під впливом стосунків з арештанткою став співучасником організованої групи. За даними слідства, у грудні 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи.

Раніше мережу збуту електронних цигарок, начинених наркотиками, ліквідували оперативники карного розшуку у Києві. Зловмисники не лише розповсюджували «вейпи» з канабіноїдами, а й організували цілий склад, де зберігали заборонені речовини, а також значний арсенал зброї.