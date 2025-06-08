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Головний кандидат на посаду керівника БЕБ пояснив, чому його батько отримав російський паспорт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Головний кандидат на посаду керівника БЕБ пояснив, чому його батько отримав російський паспорт
Олександр Скомаров із батьком Віктором
фото: Олександр Скомаров/Facebook

Олександр Скомаров озвучив причину поширення інформації про паспорт його тата

Ключовий кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Скомаров пояснив, чому його 75-річний батько отримав торік російське громадянство. Про це інформує «Главком» із посиланням на допис Скомарова у Facebook.

«Мій батько, який зараз мешкає в Києві, ще під час перебування в окупації на території Луганської області був примусово паспортизований «документами» країни-агресора. На жаль, така сама доля спіткала і сотні тисяч інших громадян України. Загальновідома інформація, що в окупації без цього «документа» особі не надаються навіть комунальні та медичні послуги, відбирається житло, обмежуються інші права, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Основним мотивом отримання паспорту батьком був безперешкодний виїзд з тимчасово окупованої території», – сказано у дописі Скомарова.

Головний кандидат на посаду керівника БЕБ пояснив, чому його батько отримав російський паспорт фото 1

Олександр Скомаров, який нині є керівником підрозділу детективів НАБУ, став лідером за результати попереднього етапу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Він стверджує, що факт наявності російського громадянства у батька від конкурсної комісії не приховував.

«Чому розганяють цю інформацію саме зараз? Тому що сьогодні мали розпочатися фінальні співбесіди на посаду Директора БЕБ, на які ваш НЕпокірний слуга Саша Скомаров, за старою звичкою хронічного відмінника-перфекціоніста, «заїхав» на впевнене перше місце за комплексним рейтингом на професіоналізм та лідерські якості», – зауважив Скомаров.

Раніше «Главком» писав, що батько керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова у 2024 році отримав російське громадянство. Про це свідчать дані його паспорта, які оприлюднив сайт «СтопКор».

У 2010 році Скомаров розпочав свою роботу в органах прокуратури Луганської області як стажист та згодом помічник прокурора. 2012-го обіймає посаду прокурора на Луганщині. На початку 2015 року вступив до аспірантури Національної академії прокуратури України, є кандидатом наук. У 2016-му пройшов конкурсний відбір на посаду детектива НАБУ. Обійняв посаду старшого детектива, згодом керівника відділу детективів, згодом заступника керівника підрозділу детективів та з 2021 року заступника керівника Головного підрозділу детективів.

Є детективом НАБУ в низці резонансних справ, зокрема у справі Розенблата, Приватбанку, нардепа Гунька тощо. 

Скомаров є кандидатом юридичних наук, подавався на низку конкурсів, зокрема директора НАБУ та керівника САП. 

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Теги: паспорт прокурор житло послуги громадянство батько Олександр Скомаров

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