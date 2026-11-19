Уряд призначив офіцера бригади Національної гвардії України «Азов» Олександра Гусарова заступником міністра у справах ветеранів, а колишнього міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова – державним секретарем відомства. Про кадрові зміни повідомило Міністерство у справах ветеранів, пише «Главком».

Як зазначили у міністерстві, обидва призначенці є чинними військовослужбовцями, офіцерами та учасниками бойових дій.

Олександр Гусаров, позивний Форбс, служив у бригаді «Азов», де очолював службу психологічного супроводу бойової діяльності. До початку військової служби він розвивав власні проєкти у сфері IT-підприємництва та працював технічним директором видання Forbes Україна.

На новій посаді Гусаров відповідатиме за інформаційну політику Мінветеранів та комунікації з громадськістю.

Олег Немчінов має досвід роботи на державній службі та військової служби. У 2014-2017 роках він служив у Державній прикордонній службі України, зокрема у 2016 році брав участь в антитерористичній операції на Донеччині.

У 2017-2020 роках Немчінов був державним секретарем Міністерства молоді та спорту. У березні 2020 року його призначили міністром Кабінету Міністрів України.

У липні 2025 року Немчінов повернувся на військову службу до лав ДПСУ. Із 26 серпня 2026 року він виконував обов’язки державного секретаря Мінветеранів, а тепер обійматиме цю посаду на постійній основі.

Варто нагадати, що Мінветеранів планує створити єдиний маршрут супроводу ветеранів від військової служби до цивільного життя