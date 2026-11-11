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Попри війну туристи приносять Україні сотні мільйонів: які області у лідерах

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Попри війну туристи приносять Україні сотні мільйонів: які області у лідерах
Найбільше туристичного збору надійшло до бюджетів Києва та Львівської області
фото: vlasno.info

За дев’ять місяців 2026 року місцеві бюджети отримали майже 287,2 млн грн туристичного збору

Попри повномасштабну війну, туристичний збір в Україні продовжує зростати. За січень-вересень 2026 року місцеві бюджети отримали 287,22 млн грн від туристів – на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Порівняно з дев’ятьма місяцями 2021 року надходження майже подвоїлися. Про це свідчать дані Опендатаботу на основі Державного вебпорталу бюджету для громадян, пише «Главком».

Найбільше туристичного збору надійшло до бюджетів Києва та Львівської області – по 55,21 млн грн. Різниця між ними становить лише близько 6 тис. грн. Водночас темпи зростання надходжень у цих регіонах суттєво відрізняються: у столиці вони збільшилися на 8% за рік, а на Львівщині – на 30%.

Третє місце посіла Івано-Франківська область, яка отримала 40 млн грн туристичного збору. На Закарпатті надходження становили 30,42 млн грн. Таким чином, на чотири регіони – Київ, Львівщину, Івано-Франківщину та Закарпаття – припало 63% усіх туристичних надходжень країни.

Найшвидше туристичний збір зростав на Рівненщині – на 47% порівняно з аналогічним періодом торік. На Закарпатті надходження збільшилися на 44%, а на Черкащині – на 43%.

Загалом 54% туристичного збору забезпечили компанії – 154,25 млн грн. Ще 132,97 млн грн, або 46%, сплатили фізичні особи-підприємці. У 16 регіонах основними платниками є саме ФОПи. Найбільша їхня частка – на Буковині, де вони забезпечили 87% туристичних надходжень. Натомість у Києві 81% збору сплатили компанії.

Туристичний збір – це місцевий податок, який сплачують люди під час тимчасового проживання в готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення. Його ставку встановлює місцева влада, а кошти надходять до бюджету відповідної громади.

Варто нагадати, що цьогоріч під час святкування Рош га-Шана до Умані приїхало близько 50 тис. паломників. Головний рабин України Моше Реувен Асман повідомляв, що вони сплатили близько 25 млн грн туристичного збору. Водночас «Главком» з’ясував, що організації брацлавських хасидів пропонували паломникам сплачувати фіксовані $27 за весь період перебування через ізраїльський сайт aumantax.com. Журналісти поставили під сумнів прозорість цього механізму та з’ясували, що комунальне підприємство «Комунальник» не надало конкретних відповідей щодо руху коштів і домовленостей із організаторами онлайн-платежів.

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Теги: туризм подорож війна бізнес

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