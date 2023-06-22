Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені, серед них дитина

Населений пункт міста Покровськ, ймовірно, обстріляли крилатою ракетою

Російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області вчора увечері, 21 червня. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи. Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, з посиланням на «Суспільне».

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«Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитину 2011 року народження у неї поранено стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк», - заявив Добряк.

За його словами, війська РФ обстріляли приватний сектор міста о 21.20. Він також наголосив, що Покровськ, ймовірно, був обстріляний з використанням крилатої ракети.

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Раніше повідомлялося, що 20 червня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина «швидкої», лікарі не постраждали, але загинув місцевий. Під снаряди РФ потрапили будинки, дитсадок, школа та СТО. А також бригада медиків, які їхали на допомогу херсонцям.

Також 18 червня росіяни вкотре обстріляли Харківщину. У селі Липці місцевий житель отримав поранення. Крім того, протягом дня російські військові обстрілювали місто Куп’янськ. Там зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів.