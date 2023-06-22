Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені, серед них дитина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені, серед них дитина
Унаслідок обстрілу окупантами Покровська поранення отримали чотири людини
фото з відкритих джерел

Населений пункт міста Покровськ, ймовірно, обстріляли крилатою ракетою

Російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області вчора увечері, 21 червня. Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири особи. Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, з посиланням на «Суспільне».

«Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитину 2011 року народження у неї поранено стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк», - заявив Добряк.

За його словами, війська РФ обстріляли приватний сектор міста о 21.20. Він також наголосив, що Покровськ, ймовірно, був обстріляний з використанням крилатої ракети.

Раніше повідомлялося, що 20 червня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина «швидкої», лікарі не постраждали, але загинув місцевий.  Під снаряди РФ потрапили будинки, дитсадок, школа та СТО. А також бригада медиків, які їхали на допомогу херсонцям. 

Також 18 червня росіяни вкотре обстріляли Харківщину. У селі Липці місцевий житель отримав поранення. Крім того, протягом дня російські військові обстрілювали місто Куп’янськ. Там зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів.

Теги: окупанти школа військові поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього літа туристів в окупованому Криму майже не буде
Попит на відпочинок у Криму серед росіян виявився практично нульовим: названо причину
8 червня, 02:28
У Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців
Україна з інтересом спостерігає: Банкова прокоментувала події на Бєлгороді
22 травня, 16:50
У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель
Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
2 червня, 10:23
Наслідки підрику Каховської АЕС на Херсонщині
Підрив Каховської ГЕС. Данілов повідомив результат засідання Ставки
6 червня, 11:28
Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Комишувасі: є загиблі та поранені
2 червня, 15:27
Відмова у госпіталізації через відсутність російського громадянства в Мелітополі вже перестає бути винятком
У Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ
3 червня, 10:57
Окупанти заявили про роботу ППО в Маріуполі
В окупованому Маріуполі стався вибух
4 червня, 22:14
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Росія готувалася до теракту на Каховській ГЕС. Оприлюднені докази
6 червня, 14:38
Ворогу бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку
Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті
14 червня, 16:08

Суспільство

Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені, серед них дитина
Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені, серед них дитина
Масі Найєм захищає президента УАФ Андрія Павелка. Суспільство обурене
Масі Найєм захищає президента УАФ Андрія Павелка. Суспільство обурене
На Хмельниччині віряни вимагають від храму Московської церкви перейти до ПЦУ
На Хмельниччині віряни вимагають від храму Московської церкви перейти до ПЦУ
Марнотратство під час війни? Мер Ківерців пояснив, навіщо будувати стадіон за 73 млн грн
Марнотратство під час війни? Мер Ківерців пояснив, навіщо будувати стадіон за 73 млн грн
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Трусова, який понад шість років захищав Україну
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Трусова, який понад шість років захищав Україну
Нічна атака на Хмельниччину: ЗСУ повідомили про кількість збитих дронів
Нічна атака на Хмельниччину: ЗСУ повідомили про кількість збитих дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Каховська ГЕС, чи є шанс на відновлення? Академік Ландау пояснює наслідки найбільшої техногенної катастрофи XXI століття
65K
Китай ухвалив рішення стосовно нафти. Економіка РФ миттєво відреагувала
51K
Кремль вигадав, де брати нове «гарматне м'ясо» для війни
38K
На Хмельниччині пролунали вибухи
16K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
11K
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
Зеленський розповів про важливість конференції в Лондоні з відновлення України
Вчора, 23:05
Зустріч Кулеби з Блінкеном, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Вчора, 07:52
Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки
Вчора, 07:36
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту