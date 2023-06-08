Попит на відпочинок у Криму серед росіян виявився практично нульовим: названо причину

Цього літа туристів в окупованому Криму майже не буде

Окупаційна «влада» Криму ще в березні розуміла, що цей туристичний сезон знову буде провальним

Окупанти у Криму очікують майже нульового попиту на оренду житла влітку через військові дії та проблеми з логістикою, зокрема закриті аеропорти. Про це пише The Bell.

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Як зазначає видання, цього літа туристів в окупованому Криму майже не буде, основні причини – низька транспортна доступність через закриті аеропорти та побоювання туристів через війну.

Окупаційна влада» Криму ще в березні розуміла, що цей туристичний сезон знову буде провальним – підприємства галузі отримають підтримку від РФ – понад 2 млрд рублів виділено з бюджету РФ, щоб готелі за відсутності туристів змогли виплатити співробітникам мінімальну зарплату.

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«Частка Криму в бронюваннях готелів і житла для відпочинку влітку серед росіян в цьому році впала до 1%. Минулого року це були 3%, а 2021-го – 19% (тоді регіон був абсолютним лідером із бронювань). Спад попиту на розміщення в Криму підтверджують і в сервісі бронювань «Суточно.ру»: за його даними, з урахуванням подобової оренди квартир і будинків частка Криму в бронюваннях на літо становить 3%», – йдеться у статті.

Восени 2022 року учасники ринку заявляли про втрату туристів через закриття аеропортів і політичну ситуацію.

Раніше повідомлялося, що у Керчі, що в тимчасово окупованому Криму, вже почалися проблеми з водопостачанням через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. У місті зникла вода.