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Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Комишувасі: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Комишувасі: є загиблі та поранені
Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха
фото ілюстративне

Двоє жінок загинули, ще четверо людей отримали поранення

Російські загарбники вдарили по Комишувасі на Запоріжжі. Під обстріл потрапила багатоповерхівка. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій малашко.

«Чотири мирних жителі поранено та двоє загинули у Комишувасі – результат терористичного акту РФ», – йдеться в повідомленні.

Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад.

Від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років.

Нагадаємо, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.

Теги: окупанти війна росія Запоріжжя

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