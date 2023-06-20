Росіяни атакували Херсон: під обстріл потрапила бригада «швидкої»

Унаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік

20 червня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинилася машина «швидкої», лікарі не постраждали, але загинув місцевий. Про це повідомляє голова Херсонської голова ОВА Олександр Прокудін.

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Під снаряди РФ потрапили будинки, дитсадок, школа та СТО. А також бригада медиків, які їхали на допомогу херсонцям. Лікарі не травмувались.

У Херсоні загинув чоловік фото: Херсонська прокуратура

Як повідомили в прокуратурі, мінометний обстріл стався близько 11 години. Загиблому, за їх даними 28 років. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення військами РФ законів та звичаїв війни.

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Триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.