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У Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ
Відмова у госпіталізації через відсутність російського громадянства в Мелітополі вже перестає бути винятком
фото ілюстративне

Лікар перед тим, як почати огляд, став допитувати дитину, де працюють батьки

У тимчасово захопленому Мелітополі лікар швидкої допомоги відмовив у госпіталізації дитині. Причина – відсутність громадянства Росії. Про це передає «РІА-Мелітополь».

«Кричущий випадок стався днями під час виклику швидкої допомоги до дитини. Була підозра на перелом гомілки, струс мозку. Викликали швидку. Перше запитання лікаря: «дитина громадянин якої країни?», – йдеться в повідомленні.

Крім того, лікар перед тим, як почати огляд, став допитувати дитину. Спочатку запитав, де її батьки працюють, що в сім'ї говорять щодо наступу ЗСУ... У лікарню дитину так і не взяли.  

Також зазначається, що відмова у госпіталізації через відсутність російського громадянства в Мелітополі вже перестає бути винятком, а переходить у систему.

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Теги: війна Мелітополь окупанти

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