Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель
фото: Павло Кириленко/Телеграм

Окупанти навмисно цілять в об'єкт, який надає гуманітарну допомогу й підтримку цивільним людям

У ніч проти 2 червня росіяни завдали удару по Торецьку – поцілили у школу, де був розташований Пункт незламності. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, це вже не перше влучання у цю школу – окупанти навмисно цілять в об'єкт, який надає гуманітарну допомогу й підтримку цивільним людям.

Також у місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель. Дві людини дістали поранення.

«На Волноваському напрямку пошкоджено три будинки в Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка Вугледарської громади», – повідомив Кириленко.

7 фото
На весь екран

На Донецькому напрямку впродовж доби сім разів ворог обстріляв Курахівську ТГ: без постраждалих, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 13 приватних будинків і одну адмінбудівлю. Зафіксовано обстріли Красногорівки та Максимільянівки Мар'їнської ТГ.

Триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.

Теги: школа Донеччина росіяни поранення ворог Павло Кириленко населення окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російcька армія намагається знищити українців
«Путінська формула смерті» або Як Україну хочуть помирити з РФ
16 травня, 17:10
Якщо відпустити Богуслаєва, то кого будемо судити після війни?
Богуслаєв – розмінна монета між Офісом президента і Кремлем
14 травня, 10:29
на Сумщину росіяни скинули понад 30 мін
Протягом минулої доби окупанти 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є пошкодження
10 травня, 02:19
Компанія ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення
Японська компанія Nintendo остаточно припиняє роботу в РФ
Вчора, 15:52
Росія до повномасштабної війни експортувала 4,4 млн тонн аміаку на рік – 20% світових морських перевезень
Україна може дозволити транзит російського аміаку: що хоче отримати натомість
19 травня, 20:25
Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто
Здавав позиції за 2 тис. СБУ затримала коригувальника у Миколаєві (фото)
3 травня, 11:00
Лінгвістична експертиза СБУ підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки
Водій з Лаври, який заперечував існування України, отримав підозру
25 травня, 12:45
У Рибінську загорілася меблева фабрика
У Рибінську спалахнула меблева фабрика, вогонь гасили 60 рятувальників
27 травня, 22:20
Володимир Зеленський заслухав доповіді Генштабу та Міноборони
Зеленський провів виїзне засідання Ставки: головні питання
31 травня, 19:23

Події в Україні

Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
ЗСУ змусили ПВК «Вагнер» втекти з Бахмута – Череватий
ЗСУ змусили ПВК «Вагнер» втекти з Бахмута – Череватий
Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони
Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони
Під загрозою Україна та Туреччина: РФ може готувати провокації на хімічному заводі у Криму
Під загрозою Україна та Туреччина: РФ може готувати провокації на хімічному заводі у Криму
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
На Херсонщині окупанти встановили кінцевий термін отримання паспорта РФ
На Херсонщині окупанти встановили кінцевий термін отримання паспорта РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Вашингтон скликав Радбез ООН: що сталося
34K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
22K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
17K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
17K
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
6475
Погрози Кадирова. Головна страшилка Кремля стала посміховиськом

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту