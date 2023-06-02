Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)

У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель

Окупанти навмисно цілять в об'єкт, який надає гуманітарну допомогу й підтримку цивільним людям

У ніч проти 2 червня росіяни завдали удару по Торецьку – поцілили у школу, де був розташований Пункт незламності. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, це вже не перше влучання у цю школу – окупанти навмисно цілять в об'єкт, який надає гуманітарну допомогу й підтримку цивільним людям.

Також у місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель. Дві людини дістали поранення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На Волноваському напрямку пошкоджено три будинки в Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка Вугледарської громади», – повідомив Кириленко.

7 фото На весь екран













На Донецькому напрямку впродовж доби сім разів ворог обстріляв Курахівську ТГ: без постраждалих, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 13 приватних будинків і одну адмінбудівлю. Зафіксовано обстріли Красногорівки та Максимільянівки Мар'їнської ТГ.

Триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.