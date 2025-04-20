Окупанти викинули екснардепа Колесніченка з кримської політики і він став… телеведучим

Вадим Колесніченко має амплуа «експерта» політичних та соціальних питань на телебаченні у Севастополі

Колишній народний депутат від Партії регіонів 67-річний Вадим Колесніченко в анексованому РФ Севастополі робить кар'єру у сфері медіа. Про це «Главком» розповідає у тексті «Де сховався головний провокатор Партії Регіонів? Історія невдач колаборанта Вадима Колесніченка».

Колесніченко – тепер ведучий власної «аналітичної» програми на телеканалі «Перший севастопольський». Телешоу назване на його ж честь: «Підсумки з Вадимом Колесніченком».

На російській платформі RuTube телеканал розмістив відповідний плейлист, який містить понад чотири сотні випусків цієї програми. Шоу виходить суботами о 20:00, і в ньому Колесніченко у саркастичному стилі «аналізує» світові події. Звісно ж, у цій програмі Росія представляється у найсильнішій та найвигіднішій позиції.

Наприклад, у випуску від 5 квітня 2025 року він так коментує нові імпортні мита, запроваджені Дональдом Трампом: «А ми-то в цьому випадку виграємо. Євросоюз, економіку якого і так трясе, який зав'язаний на ринок США, втрачає дуже великий ринок – тут уже не до агресії проти Росії».

Перебувати у статусі політичного експерта на теренах російських ЗМІ Колесніченку дозволяє статус голови президії Міжнародної ради російських співвітчизників – представницького органу, що покликаний сприяти єдності російських співвітчизників за кордоном та їхній взаємодії з Росією.

Прикметно, що сам політични експерт у російській політиці провалився. Після Революції Гідності у 2014 році Вадим Колесніченко достроково склав депутатські повноваження та евакуювався до Севастополя, де сприяв анексії Криму Російською Федерацією. На окупованій території Севастополя Колесніченко очолив місцеву організацію російської партії «Родіна» та намагався двічі обратися до так званих «Законодавчих зборів Севастополя», але зазнав невдачі. Його партія не подолала прохідний бар'єр, а сам він програв вибори в окрузі. У 2017 році Колесніченко також намагався балотуватися на посаду «губернатора» Севастополя, але окупаційна влада «віддячила» зраднику України і… не допустила його до виборів.

Нагадаємо, в Україні Вадима Колесніченка заочно засуджено до п’яти років тюрми за справою про виставку щодо Волинської трагедії. Згідно з вироком, який ухвалено восени 2024 року, колишній народний обранець у квітні 2010 року в Українському домі у Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою «Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання.

Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.

Нагадаємо, дружина одного з найближчих соратників президента-втікача Януковича і голови Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимира Рибака може досі володіти часткою компанії, що зареєстрована в окупованому Донецьку.

Також колишній міністр оборони України часів Віктора Януковича Павло Лебедєв після анексії Криму Росією у 2014 році перебрався до Севастополя. Там з родиною й наближеними особами підозрюваний у держзраді активно розвиває свій бізнес у сфері нерухомості.