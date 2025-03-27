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До Росії повернувся перший закордонний бренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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До Росії повернувся перший закордонний бренд
Путін виключив російську філію Ariston зі списку націоналізованих компаній
фото із відкритих джерел

Ariston Group повертає контроль над російським бізнесом

Італійська компанія Ariston Holding знову одержала контроль над своїм російським підрозділом Ariston Thermo Rus. Це сталося після скасування указу російського диктатора Володимира Путіна про тимчасову адміністрацію, підписаного 26 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Ariston стала однією з перших західних компаній, активи яких були передані під тимчасове управління в квітні 2024 року. Російська влада тоді пояснила це рішення відповіддю на «недружні дії» США та їхніх союзників у зв'язку із санкціями через війну в Україні.

«26 березня 2025 року указом президента Росії №176 Ariston Holding NV було відновлено у правах володіння та повного управління акціями своєї російської дочірньої компанії» , – йдеться у пресрелізі компанії.

Голова ради директорів Ariston Паоло Мерлоні уточнив, що компанія планує відновити свою діяльність у Росії з урахуванням місцевого менеджменту та дотриманням міжнародних санкцій. Він також наголосив на важливості продовження «спадщини присутності Ariston у країні».

Італійське міністерство закордонних справ підтвердило, що рішення російської влади стало результатом тривалої дипломатичної роботи, включаючи зусилля посольства Італії в Москві та підтримку італійських та європейських бізнес-об'єднань.

Раніше Сполучені Штати звели до мінімуму участь у контролі за дотриманням санкцій проти Російської Федерації. 

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Теги: влада Італія бізнес санкції росія

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