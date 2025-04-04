Кримський ковбой Дмитро Табачник. Нова бізнес-імперія та… результати аналізів ексміністра освіти

Колишній український урядовець стрімко нарощує активи на окупованих територіях. «Главком» називає його компанії та партнера

Мегавпливовий головний канцелярист адміністрації президента Леоніда Кучми Дмитро Табачник закріпився у вищому ешелоні української політики на десятиліття: був депутатом, двічі віцепрем’єром, міністром у різних урядах Януковича... Попри гуманітарний профіль урядовець сформував і потужний бізнес-тил, його брат Михайло став впливовим підприємців з низкою цікавих активів.

Наприклад, у 2013 році 1,5 тис. квадратних метрів у будівлях Міністерства освіти на вулицях Шевченка і Сагайдачного відійшли фірмам, пов’язаним з братом тодішнього міністра освіти Михайлом Табачником. Також ЗМІ повідомляли, що фірма з орбіти братів Табачників «Грааль» мала стосунок до земельної ділянки у центральному районі столиці, на якій зведено ЖК Edeldorf. Те ж саме ТОВ «Грааль» багато років намагається збудувати на 20 сотках у самому серці Києва (вул. Хрещатик, 5) готельно-офісний центр.

Після подій на Євромайдані 2014 року Табачник утік з України. Став громадянином країни-агресорки та долучився до когорти колаборантів, яких Росія винагородила за зраду. Нині одіозний ексміністр освіти України – це вже впливовий олігарх-колаборант, який стрімко розвиває бізнес на окупованих територіях. Головна ставка – на агробізнес. Ексміністр освіти виявився вправним фермером: переключився з виховання дітей та молоді в Україні на скотарство…

Бізнес в окупації

Наприкінці березня 2025 року в Сімферополі було зареєстровано ТОВ «Кримська молочна компанія», частка якого належить ексміністру освіти та науки України Дмитру Табачнику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські реєстри.

У російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ТОВ «Кримська молочна компанія» з’явилася 2 квітня 2025 року скріншот: egrul.nalog.ru

Табачник та Казюра – власники нової молочної компанії у Сімферополі скріншот: egrul.nalog.ru

Створення молочної компанії – черговий крок з розширення діяльності Табачника на територіях, захоплених РФ. 75% товариства належить ТОВ «Ліель-ФМ», яке також перебуває в орбіті ексурдовця-колаборанта вже шість років. Ще 15% записано на самого Дмитра Табачника, а 10% – на Володимира Казюка, він же – генеральний директор нової компанії.

На персоні Казюка варто зупинитися детальніше. Адже зібрані факти свідчать про особливо близькі стосунки між Казюком та Табачником.

Казюк – давній бізнес-партнер Дмитра Табачника та його молодшого брата Михайла.

Володимир Казюк у 2021 році «засвітився» у ток-шоу на YouTube, де розповідав про собівартість молока у Криму скріншот: YouTube-канал «На грани - без цензуры о главных проблемах Крыма!»

У 2017 році Казюк, колишній директор Бахчисарайського хлібозаводу, став керівником молочної ферми «Крим-Фармінг». Це підприємство розташоване в Первомайському районі Криму і було створене на базі майнового комплексу держпідприємства «Радгосп-завод ім. 1 Травня». «Крим-Фармінг» є дочірньою компанією ТОВ «Крим-Дейрі». До 2012 року одним із власників «Крим-Дейрі» була компанія «ТІКО Констракшен», що належала Михайлу Табачнику. У 2013 році уряд Миколи Азарова передав цей комплекс в оренду компанії, афільованій із молодшим Табачником.

Зв’язок між Дмитром Табачником та Володимиром Казюком підтверджують й дані аналітичної системи YouControl.World.

Володимир Казюк виступає керівником компаній, якими володіє Дмитро Табачник скріншот: YouControl.World

Окрім новоствореної молочної компанії, Казюка та Табачника об’єднують:

ТОВ «Ліель-ФМ». Основний вид діяльності: грошове посередництво. Зареєстрована фірма зі статутним капіталом у 10 тис. рублів у Москві у 2019 році; ТОВ «Агростандарт». Дмитро Табачник володіє 100% фірми зі статутним капіталом у розмірі 25 тис. рублів. Основний вид діяльності компанії – оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном; рік заснування – 2023. Юридично «Агростандарт» зареєстрований у Сімферополі; ТОВ «Спеціалізований забудовник «Таврида-центр», створене у Сімферополі у 2021 році. Статутний капітал – 100 тис. рублів; ТОВ «Спеціалізований забудовник «Вогні столиці», де Табачник та Казюк – засновники, яким належить 45 і 10% акцій компанії відповідно. Юридично компанію зареєстрували у Сімферополі торік.

У 2019 році Володимир Казюк, як генеральний директор «Крим-Фармінг», брав участь в «шоу-показі генетичних досягнень голштинської породи корів». На заході тоді був присутній тодішній «міністр сільського господарства» Республіки Крим Андрій Рюмшин, який подякував «Крим-Фармінг» за розвиток молочної галузі регіону: «Я хотів би подякувати приймаючій стороні «Крим-Фармінг», яка протягом п'яти років робить у Криму те, що робилося раніше, в Радянському союзі. Це настільки високий рівень розвитку, що ми з гордістю можемо говорити, що у цьому комплексі є майбутнє, і це майбутнє ми будуємо разом із вами».

Володимир Казюк на заході в селищі Первомайському, 2019 рік фото: The DairyNews

А у 2021 році Казюк отримав почесне звання «Заслужений працівник агропромислового комплексу Республіки Крим» за «вагомий внесок у зміцнення єдності, розвиток та процвітання Республіки Крим, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та у зв'язку з Днем Республіки Крим».

Брат Дмитра Михайло Табачник заперечував зв’язок з компанією «Крим-Фармінг» та з цим молочним бізнесом у принципі. Утім, «Главкому» вдалося знайти фото, зроблене у 2017 році на зустрічі з міністром сільського господарства Ставропольського краю Росії Володимиром Ситніковим. На цьому заході молодший Табачник присутній як представник ТОВ «Крим-Фармінг». Під час зустрічі представники компанії оголосили про плани щодо створення ферми в Олександрівському районі Ставропольського краю, де лише початкова кількість корів мала складати 1,2 тис. голів, а в перспективі – зрости до 2 тис. тварин.

Михайло Табачник (зліва) на зустрічі з міністром сільського господарства Ставропольського краю фото: mshsk.ru

Цікавий факт. «Главкому», завдяки зливам даних з російської медичної лабораторії «Гемотест», вдалося знайти інформацію навіть про те, що Дмитро Табачник у 2020 році здавав аналізи, використовуючи номер телефона та електронну пошту… Володимира Казюка.

Колишній український топпосадовець Дмитро Табачник здавав аналізи, використовуючи особисту інформацію свого бізнес-партнера скріншот: Osintkit Bot

«Розкуркулення» по-українськи

В Україні Дмитра Табачника офіційно визнано державним зрадником. Навесні 2024 року Феміда заочно призначила 15 років тюрми ексміністру освіти за статтями Кримінального кодексу «Державна зрада», «Пособництво державі-агресору» і «Порушення законів та звичаїв війни». Апеляційний суд залишив цей вирок чинним.

Слідство довело, що у травні 2021 року Табачника було завербовано співробітником ФСБ на території анексованого Криму. Вже під час вторгнення РФ в Україну колишній міністр надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні; консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Дмитро Табачник, якого заочно засуджено за держзраду, переховуються від українських правоохоронців дані: МВС

Ще одним завданням Дмитра Табачника було надання місцевим колаборантам «методичної» допомоги з переформатування освітньої галузі за російськими стандартами. За співпрацю з окупантами ексміністра призначили «радником» Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії «Єдина Росія».

Крім цього, паралельно з кримінальним переслідуванням українська влада санкціонувала конфіскацію активів Дмитра Табачника. Зокрема, у березні минулого року Міністерство юстиції пішло до антикорупційного суду за несподіваним дозволом. Відомство цікавилося матеріалами спадкової справи, заведеної нотаріусом після смерті батька ексміністра Володимира Табачника.

Мін’юст виявив, що на половину квартири покійного батька ексміністра Дмитра Табачника претендував його рідний брат Михайло витяг із судового реєстру

Як з’ясував «Главком», батько Табачника помер на початку 2020-го. У червні того ж року рідний брат колишнього міністра Михайло Табачник подав заяву до нотаріуса про прийняття спадщини. Йшлося про столичну квартиру загальною площею 126,5 кв. м на вулиці Ярославів Вал, 28. Половина цього житла належала покійному Табачнику.

Суд конфіскував у дохід держави половину столичної квартири покійного батька ексміністра Дмитра Табачника дані: реєстр нерухомості

При цьому, Мін’юст виявив, що Дмитро Табачник був зареєстрований якраз у вказаній батьківській квартирі. Відповідно, частина житла підпадає під конфіскацію у дохід держави. Що й у підсумку було зроблено.

У квітні 2024 року антикорупційний суд конфіскував усе майно, яке було або прямо записано на Дмитра Табачника, або яке він записав на свою матір Аллу Табачник:

половину квартири на Ярославому валу у Києві;

п’ять земельних ділянок в елітному Козині;

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 кв. м;

майже $144 тис. на рахунку в банку;

право на компенсацію 40,6 млн грн;

право вимоги до одного із банків на 191 тис. грн.

Важливий штрих. Нещодавно «Главком» поцікавився у Пенсійного фонду, які суми пенсій з 2014 року отримують президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимир Рибак, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв, ексміністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова та інші.

Проте Пенсійний фонд замість чіткого звіту вдався до відвертих маніпуляцій. «Розголошення цієї інформації може завдати цим особам істотної шкоди, зокрема, у формі психологічного тиску, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери, що може спричинити негативні наслідки для їх життя та здоров’я, а шкода від оприлюднення конфіденційної інформації переважатиме суспільний інтерес в її отриманні», – вважає відомство.

Маргарита Огнева, «Главком»