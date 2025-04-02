Озброєні ФСБ-шники в масках обшукали дім кримської журналістки – Чубаров

Гульсум Халілова дуже активна у соціальних мережах, де з її матеріалами про російсько-українську війну щодня знайомляться сотні тисяч користувачів, особливо в Туреччині

Російські спецслужби в Криму шукали зброю та інші заборонені предмети

В окупованому Криму ФСБ-шники провели масові обшуки у будинках кримських татар у селі Земляничне Білогірського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За його словами, силовики увірвались до будинку кримськотатарської журналістки телекомпанії ATR Гульсум Халілової.

«Стало відомо, що 1 квітня 2025 року у Криму відбулися масові обшуки у будинках кримських татар. Цього разу ФСБ-шні карателі вривалися до будинків кримських татар, що мешкають у селі Ortalan (окупанти називають його Земляничное) Карасувбазарського/Білогірського району», – написав Чубаров.

Чубаров зазначив, що у чотирьох будинках кримських татар російські спецслуби шукали зброю та інші заборонені предмети, включаючи книги, внесені до заборонених списків.

Чубаров повідомив, що один з будинків, у якому окупанти провели обшук, належить батькам кримськотатарської журналістки телекомпанії ATR Гульсум Халілової. Окрім телевізійних передач, Гульсум Халілова дуже активна у соціальних мережах, де з її матеріалами про російсько-українську війну щодня знайомляться сотні тисяч користувачів, особливо в Туреччині.

«Згідно з повідомленням з місця події, карателі, які увірвалися до родини Халілових, проігнорували повідомлення про те, що 75-річний Халілов Халіл кілька днів як хворий і тому перебуває в ліжку. Озброєні ФСБ-шники в масках обшукали всі приміщення в будинку та вилучили всі електронні засоби, включаючи телефони. При цьому карателі, увірвавшись до будинку, відразу перекрили всі доступи у двір, щоб стривожені сусіди не змогли відвідати Халілових і стати свідками беззаконня, яке творять російські варвари. Внаслідок пережитих хвилювань від «спілкування» із озброєними бандитами в масках Халілову Халілу стало настільки зле, що карателі були змушені викликати «швидку», яка й забрала хворого до лікарні», – розповів Чубаров.

Нагадаємо, російські силовики в Криму затримали сім’ю переселенців зі Львова, серед яких мати двох неповнолітніх дітей. За словами Рефата Чубарова, окупанти звинуватили затриманих у «державній зраді», а родичі ув’язнених наполягають, що причина переслідувань – їхнє українське походження.

«У ніч з 21 на 22 березня у Євпаторії були проведені обшуки за чотирма адресами і у своїх будинках затримані 57-річна Тетяна Маляр, 1968 року народження, Маляр Валентин (брат Тетяни Маляр), 1974 року народження, Россіхін Анатолій (син Тетяни Маляр) 1986 року народження та Бегей Ольга (дочка Тетяни Маляр) 1992 року народження. Відомо, що у затриманої Ольги Бегей вдома залишилася дочка Аліса 11 років та син Руслан 7 років.

Місце перебування затриманих ховалося від родичів більше тижня, доки не стало відомо, що вони перебувають у СІЗО-2 міста Сімферополя», – розповів Рефат Чубаров.