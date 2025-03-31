Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи

Укрзалізниця має покращити ефективність, інакше аграрії знайдуть альтернативні варіанти перевезення продукції, – УКАБ

Якщо Укрзалізниця продовжить підвищувати вартість послуг, не змінюючи якість послуг, українські аграрії розвиватимуть альтернативні варіанти для перевезення продукції. Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко під час конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».

«УЗ потрібно розвивати штучний інтелект на залізниці і ідентифікацію руху своїх вагонів. Коли буде діджиталізація та накопичення великої кількості даних щодо перевезень, аналітики швидко виявлять велику кількість вузьких місць, над якими потрібно працювати УЗ для того, щоб без підвищення тарифів, підвищивши свою ефективність. А якщо модернізація не відбудеться, агробізнес швидко адаптується самостійно. Вже зараз аграрії володіють і користуються сотнями власних вагонів. І якщо УЗ продовжить підвищувати тарифи без покращення якості послуг, вони змушені будуть переорієнтуватися на автомобільну логістику, забезпечуючи незалежність свого бізнесу», – заявив Хоменко.

За його словами, співпраця українських аграріїв з Укрзалізницею досі залишає бажати кращого. Але якщо у 2022-2023 роках, незважаючи на підвищення тарифів і значні часові логістичні витрати, агросектор не мав суттєвого вибору у питаннях перевезень, то наразі є певні зміни.

«Окупація 20% територій призвела до скорочення виробництва сільськогосподарської продукції, тож навіть у найкращі врожайні роки, обсяг перевезень не перевищить 65 млн тонн агропродукції. УЗ необхідно враховувати таке зменшення потенційного попиту на свої послуги з боку агросектору. Але натомість планується збільшення тарифів при відсутності покращення ефективності», – наголосив Хоменко.

В УКАБ підкреслили, що серед головних проблем УЗ досі залишаються: низька швидкість перевезень (сільськогосподарська продукція із умовного елеватора в Чернігівській області до умовного порту в Одеській області, по розрахункам УЗ, рухається з середньою швидкістю 50 км в день. Тобто термін доставки – 10-11 днів, за які доводиться платити); відсутність належного GPS-трекінгу для відстеження вагонів; дотування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і спроби компенсувати збитки шляхом підвищення тарифів; низький рівень залученості сучасних технологій.

Також в організації вважають, що основна причина проблем – монопольне становище Укрзалізниці, і саме відсутність конкуренції дозволяє компанії диктувати умови. Покращити ситуацію могло б розділення «Укрзалізниці» на три окремі напрямки: пасажирські перевезення, інфраструктура та вантажні перевезення.

Як відомо, раніше Укрзалізниця ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «Арселор Міталл Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.