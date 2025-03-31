Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи

Укрзалізниця має покращити ефективність, інакше аграрії знайдуть альтернативні варіанти перевезення продукції, – УКАБ

Якщо Укрзалізниця продовжить підвищувати вартість послуг, не змінюючи якість послуг, українські аграрії розвиватимуть альтернативні варіанти для перевезення продукції. Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко під час конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».

«УЗ потрібно розвивати штучний інтелект на залізниці і ідентифікацію руху своїх вагонів. Коли буде діджиталізація та накопичення великої кількості даних щодо перевезень, аналітики швидко виявлять велику кількість вузьких місць, над якими потрібно працювати УЗ для того, щоб без підвищення тарифів, підвищивши свою ефективність. А якщо модернізація не відбудеться, агробізнес швидко адаптується самостійно. Вже зараз аграрії володіють і користуються сотнями власних вагонів. І якщо УЗ продовжить підвищувати тарифи без покращення якості послуг, вони змушені будуть переорієнтуватися на автомобільну логістику, забезпечуючи незалежність свого бізнесу», – заявив Хоменко.

За його словами, співпраця українських аграріїв з Укрзалізницею досі залишає бажати кращого. Але якщо у 2022-2023 роках, незважаючи на підвищення тарифів і значні часові логістичні витрати, агросектор не мав суттєвого вибору у питаннях перевезень, то наразі є певні зміни.

«Окупація 20% територій призвела до скорочення виробництва сільськогосподарської продукції, тож навіть у найкращі врожайні роки, обсяг перевезень не перевищить 65 млн тонн агропродукції. УЗ необхідно враховувати таке зменшення потенційного попиту на свої послуги з боку агросектору. Але натомість планується збільшення тарифів при відсутності покращення ефективності», – наголосив Хоменко.

В УКАБ підкреслили, що серед головних проблем УЗ досі залишаються: низька швидкість перевезень (сільськогосподарська продукція із умовного елеватора в Чернігівській області до умовного порту в Одеській області, по розрахункам УЗ, рухається з середньою швидкістю 50 км в день. Тобто термін доставки – 10-11 днів, за які доводиться платити); відсутність належного GPS-трекінгу для відстеження вагонів; дотування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і спроби компенсувати збитки шляхом підвищення тарифів; низький рівень залученості сучасних технологій.

Також в організації вважають, що основна причина проблем – монопольне становище Укрзалізниці, і саме відсутність конкуренції дозволяє компанії диктувати умови. Покращити ситуацію могло б розділення «Укрзалізниці» на три окремі напрямки: пасажирські перевезення, інфраструктура та вантажні перевезення.

Як відомо, раніше Укрзалізниця ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегменту, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «Арселор Міталл Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес аграрії перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Raiffeisen Bank International AG, що базується у Відні, заробляв гроші на компаніях, які постачали Збройні сили Росії
Майже половина українських банків мають іноземних власників
20 березня, 13:30
Вирощуванням насіння промислових конопель в Україні займаються понад десяток приватних підприємств
Більше не «проблемна культура». Фахівці пояснили, чому промислові коноплі можуть стати українською «фішкою»
14 березня, 11:28
Президент подякував політикам та урядовцям з Туреччини, що вони прибули до України
Турецькі політики та бізнесмени приїхали до Києва. Деталі від Зеленського та Шмигаля
13 березня, 17:09
Єврокомісія запускає низку контрзаходів для захисту європейців
Євросоюз ухвалив контрзаходи проти нових тарифів США
12 березня, 09:52
OTP Bank минулого року збільшив чистий прибуток до $2,9 млрд
Найбільший банк Угорщини значно наростив прибутки завдяки бізнесу в Росії
7 березня, 17:58
Трамп з каністрою в руках на обкладинці журналу
Долари, каністра і вогонь. Трамп знову на обкладинці The Economist
7 березня, 01:02
Через підвищення тарифів у грудні 2024 року закрилися 10-12 великих підприємств, що призвело до втрати робочих місць
Включення «Укрнафти» у механізм пільгових поставок допоможе уникнути зупинки підприємств – Оринчак
6 березня, 17:40
Такі вечері продовжують викликати етичні запитання серед аналітиків та політичних експертів
ЗМІ зʼясували, скільки коштує приватна вечеря з Трампом у його резиденції
5 березня, 09:51
Українці дедалі частіше переходять від найманої праці до ведення власного бізнесу
Власний бізнес у Польщі: українські переселенці найактивніші у трьох сферах
1 березня, 06:30

Бізнес

Потрібно вирішити проблему боргів на балансуючому ринку, щоб він ефективно працював – Енергоспівтовариство
Потрібно вирішити проблему боргів на балансуючому ринку, щоб він ефективно працював – Енергоспівтовариство
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
Аграрії ставлять ультиматум «Укрзалізниці», яка підвищує тарифи
100 тис. FPV-дронів на місяць: Камишін розкрив деталі виробництва безпілотників в Україні
100 тис. FPV-дронів на місяць: Камишін розкрив деталі виробництва безпілотників в Україні
В Україні стало менше на один банк
В Україні стало менше на один банк
«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки
«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки
Нардепи підтримали створення поштового банку
Нардепи підтримали створення поштового банку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
32K
Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн
23K
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
18K
Чому провалився український контрнаступ та до чого тут Сирський: розслідування NYT
11K
Авіакатастрофа F-16 в Україні: ДБР повідомило, як просувається розслідування

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua