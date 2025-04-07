Головна Країна Політика
search button user button menu button

Що буде з замороженими активами Росії? Колишній глава уряду України попередив про брудну гру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Що буде з замороженими активами Росії? Колишній глава уряду України попередив про брудну гру
За словами Яценюка, Росія має дуже серйозний шанс вийти з-під санкцій Європейського Союзу
скріншот з відео

Угорщина може дозволити звільнити російські активи від європейських санкцій

У червні країни-члени Європейського Союзу голосуватимуть за продовження санкцій проти Росії. Якщо Угорщина відмовиться – Європа фактично зніме арешт російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву колишнього премʼєр-міністра України Арсенія Яценюка у програмі «Політклуб Віталія Портникова».

За словами експремʼєра, Росія може тиснути на США, аби за допомогою Угорщини зняти арешт на активи.

«Гра може бути надто брудна. Можуть використовувати в тому числі й американську адміністрацію з тією метою, щоби руками Європи зняти арешт із $300 млрд (російських – «Главком») активів. Якщо Трамп публічно і непублічно скаже Орбану проголосувати, – він проголосує. А якщо ні, або ж якщо хтось інший скаже щось інше, то це, в принципі, дуже серйозний шанс для Росії вийти з-під санкцій Європейського Союзу з основним і найбільш реальним активом», – каже він.

Яценюк вважає, що актив, який можна назвати репараціями для України за нормами міжнародного права, може опинитися вільним, якщо Європейський Союз не застосує статтю сьому договору про ЄС.

Стаття сьома договору про Європейський Союз – це ключовий механізм, який дозволяє ЄС реагувати на серйозні порушення з боку держав-членів принципів, закладених у статті 2 ДЄС (повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та прав людини).

Якщо одна третина держав-членів, Європейський парламент або Європейська комісія вважають, що існує явна загроза серйозного порушення з боку держави-члена цінностей ЄС, Рада може ухвалити рішення з цього приводу. Перед тим держава має можливість висловити свою позицію.

Якщо Європейська рада одностайно встановить, що має місце серйозне і тривале порушення цінностей з боку держави-члена, Рада (кваліфікованою більшістю) може призупинити певні права цієї держави в межах ЄС, включно з правом голосу в Раді.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір конфіскувати частину заморожених російських активів та віддати їх Україні.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не підтримає нові санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони ставитимуть під загрозу мирне врегулювання війни в Україні.

До слова, Угорщина заявляла, що не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян, оскільки необхідно «дати час для мирних переговорів між США і Росією». Однак згодом санкції все ж було продовжено.

Читайте також:

Теги: санкції росія Угорщина Арсеній Яценюк Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц та Дональд Трамп
Команда Трампа визнає: мирна угода з Росією стає все примарнішою
5 квiтня, 16:16
Головні новини ночі проти 2 квітня
Обстріл Харкова та Запоріжжя, рекордна промова сенатора: головне за ніч
2 квiтня, 05:42
За попередніми даними, в багатоповерхівці вибухнув газ
У Махачкалі пролунала серія вибухів: є поранені (відео)
25 березня, 10:08
Інформацію про видалення даних речниця Держдепу США назвала теорією змови або страхом
Чи знищено докази депортації Росією українських дітей? Держдеп США зробив заяву
20 березня, 08:52
США озвучили намір продати супер’яхту Amadea ще у лютому 2024 року
Американські прокурори отримали право продати яхту російського мільярдера
17 березня, 20:37
«План «А» – припинити вогонь, щоб перейти до плану «Б», до другої фази, каже Рубіо
Рубіо розповів про плани «А» та «Б» для завершення війни в Україні
16 березня, 20:25
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 16 березня 2025 року
16 березня, 00:33
Сили оборони не вперше атакують Туапсинський НПЗ
У Туапсе досі горить нафтопереробний завод: чим він важливий для РФ (відео)
14 березня, 08:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10313 танків
Втрати ворога станом на 14 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 березня, 07:13

Політика

Що буде з замороженими активами Росії? Колишній глава уряду України попередив про брудну гру
Що буде з замороженими активами Росії? Колишній глава уряду України попередив про брудну гру
Ексрадник Зеленського вийшов із несподіваною інвестиційною пропозицією для Трампа
Ексрадник Зеленського вийшов із несподіваною інвестиційною пропозицією для Трампа
Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів
Президент підписав скандальний закон, петиція проти якого зібрала потрібні 25 тис. голосів
Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг
Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг
Макрон жорстко відреагував на обстріли України
Макрон жорстко відреагував на обстріли України
Білий дім пояснив, чому Росії немає у списку мит Трампа
Білий дім пояснив, чому Росії немає у списку мит Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
59K
Росія готує новий наступ: військовий назвав міста, на які підуть окупанти
39K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
36K
Польща заявила про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю
32K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua