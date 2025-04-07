Що буде з замороженими активами Росії? Колишній глава уряду України попередив про брудну гру

Угорщина може дозволити звільнити російські активи від європейських санкцій

У червні країни-члени Європейського Союзу голосуватимуть за продовження санкцій проти Росії. Якщо Угорщина відмовиться – Європа фактично зніме арешт російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву колишнього премʼєр-міністра України Арсенія Яценюка у програмі «Політклуб Віталія Портникова».

За словами експремʼєра, Росія може тиснути на США, аби за допомогою Угорщини зняти арешт на активи.

«Гра може бути надто брудна. Можуть використовувати в тому числі й американську адміністрацію з тією метою, щоби руками Європи зняти арешт із $300 млрд (російських – «Главком») активів. Якщо Трамп публічно і непублічно скаже Орбану проголосувати, – він проголосує. А якщо ні, або ж якщо хтось інший скаже щось інше, то це, в принципі, дуже серйозний шанс для Росії вийти з-під санкцій Європейського Союзу з основним і найбільш реальним активом», – каже він.

Яценюк вважає, що актив, який можна назвати репараціями для України за нормами міжнародного права, може опинитися вільним, якщо Європейський Союз не застосує статтю сьому договору про ЄС.

Стаття сьома договору про Європейський Союз – це ключовий механізм, який дозволяє ЄС реагувати на серйозні порушення з боку держав-членів принципів, закладених у статті 2 ДЄС (повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та прав людини). Якщо одна третина держав-членів, Європейський парламент або Європейська комісія вважають, що існує явна загроза серйозного порушення з боку держави-члена цінностей ЄС, Рада може ухвалити рішення з цього приводу. Перед тим держава має можливість висловити свою позицію. Якщо Європейська рада одностайно встановить, що має місце серйозне і тривале порушення цінностей з боку держави-члена, Рада (кваліфікованою більшістю) може призупинити певні права цієї держави в межах ЄС, включно з правом голосу в Раді.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір конфіскувати частину заморожених російських активів та віддати їх Україні.

Раніше повідомлялося, що Словаччина не підтримає нові санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони ставитимуть під загрозу мирне врегулювання війни в Україні.

До слова, Угорщина заявляла, що не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян, оскільки необхідно «дати час для мирних переговорів між США і Росією». Однак згодом санкції все ж було продовжено.