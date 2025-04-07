Російський борець опублікував допис з побажаннями смерті ізраїльському прем’єру

Ганішов бажає Нетаньягу «найбільш страшної смертю, щоб це побачив весь світ»

Російський борець Імам Ганішов в stories Instagram розмістив допис з побажаннями смерті прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу. Про це повідомляє «Главком».

«Спотвори його самого і вбий найбільш страшною смертю, щоб це побачив весь світ», – йшлося у тексті, який разом зі світлиною Нетаньягу розмістив Ганішов.

24-річний Імам Ганішов є бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби.

У 2023 році він незаконно перебував на окупованих Росією територіях України: він відвідував російського військового, який на той момент перебував на окупованій частині Запорізької області.

Імам Ганішов має дружні стосунки з одним з російських окупантів, який перебуває на окупованій території України виконуючи бойові завдання у складі російської загарбницької армії. Про це свідчать відкриті дані з соцмереж друзів Ганішова.

Імам Ганішов та російський окупант watchers.media

Так у листопаді минулого року на своїй сторінці в Instagram Ганішов зробив репост «сторіз» з інстаграма російського військового з ніком esenbaev.61. На ній був зображений сам російський окупант зі зброєю та Ганішов.

«Цивільні також до нас приходять», – саме так це фото підписав російський військовий. Російський військовий також позначив на своїй сторіс інстаграм-сторінку Ганішова – @imam_.74

Варто зазначити, що, судячи з інших світлин та відео, які esenbaev.61 публікував в Instagram, на той момент він перебував на окупованій частині Запорізької області. Зокрема, він публікував фото, де в геолокації було зазначене окуповане місто Токмак.

Окрім того, російським військовим заборонено брати з собою зброю, коли вони покидають окуповану територію України та їдуть у відпустку на територію Росії. Це свідчить про те, що фото військовослужбовця з Ганішовим було зроблено на окупованій території.

Пізніше Ганішов опублікував в сторіс відео з окупованого Севастополя. Цікаво, що на ній окремо зазначено, що Севастополь «нейтральний борець» вважає частиною Росії.

Варто зазначити, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України внесло Ганішова до списку російських спортсменів, які підтримують війну.