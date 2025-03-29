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Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду
Із кінця зими 2014 року Віктор Янукович та Микола Азаров втекли до Росії
фото: depositphotos.com

П’ять років експрем’єр боровся в українських судах за відновлення пенсійних виплат

Пенсійний фонд України відмовився надати інформацію на запит «Главкома» щодо сум виплачених пенсій громадянам, які займали в країні високі посади в країні. Зокрема, видання цікавилося, які пенсії з 2014 року отримують президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимир Рибак, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв та інші.

«Розголошення цієї інформації може завдати цим особам істотної шкоди, зокрема, у формі психологічного тиску, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери, що може спричинити негативні наслідки для їх життя та здоров’я, а шкода від оприлюднення конфіденційної інформації переважатиме суспільний інтерес в її отриманні», – вважає Пенсійний фонд.

Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду фото 1
Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду фото 2

У цьому ж відомстві додали: стаття 32 Конституції передбачає згоду володільців персональних даних на поширення конфіденційної інформації про них. Однак така згода на оприлюднення відомостей про пенсії колишніх високопосадовців відсутня у Пенсійному фонді.

Разом із тим, з відкритих реєстрів «Главком» витягнув важливу інформацію про пенсію Миколи Азарова. Як виявилося, з 1 квітня 2015 року Головне управління Пенсійного фонду у Києві припинило виплачувати пенсію колишньому топпосадовцю. Причина – недотримання вимог Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

21 грудня 2015 року  Печерський райсуд арештував пенсію Миколи Азарова із забороною Пенсійному фонду нараховувати кошти. Про арешт клопотав слідчий генпрокуратури у рамках кримінального провадження щодо розкрадання 220 млн грн бюджетних грошей. У цій справі Азарову було оголошено підозру після Революції гідності.

На момент накладення арешту пенсія Миколи Азарова складала 17,25 тис. грн щомісяця. Розмір його пенсії регулювався законом про статус народного депутата. На арештованих двох банківських рахунках Азарова лежало 199,5 тис. грн і 2,37 млн грн.

Ще цікавий факт: 25 грудня 2014 року Головне слідче управління МВС вилучило пенсійну справу Миколи Азарова з управління Пенсійного фонду у Шевченківському районі Києва.

4 лютого 2016 року апеляційний суд скасував арешт пенсії Азарова. У травні того ж року експрем’єр, який із кінця зими 2014-го оселився у Росії, через свого представника за довіреністю звернувся до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду у Києві з вимогою відновити пенсійні виплати. Однак відомство відмовило, наголосивши: Микола Азаров має особисто подати заяву або через законного представника. Після цього колишній прем’єр-міністр за допомогою адвокатів почав судитися з державою за свою пенсію.

Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду фото 3
дані: Судова влада України
Чи платить Україна пенсії Януковичу та Азарову? Відповідь Пенсійного фонду фото 4
дані: Судова влада України

Суди тривали п’ять років – до березня 2021 року. Азаров пройшов п’ять судових інстанцій: Подільський районний суд Києва, Київський апеляційний адміністративний суд, Верховний суд, Окружний адміністративний суд Києва і Шостий апеляційний адміністративний суд. Лише Подільський райсуд зобов’язав Пенсійний фонд відновити пенсійні виплати Азарову. Решта судів вимагали у «пенсійників» розглянути заяви представника експрем’єра про поновлення виплати пенсії. Наразі невідомо, чи Пенсійний фонд України відновив пенсійні виплати колишньому очільнику уряду Миколі Азарову.

Як повідомляв «Главком», мер Павлограда Дніпропетровської області Анатолій Вершина у 2024 році отримав 263,5 тис. грн пенсії, що у понад тричі більше, аніж у 2021-му. А його дружина торік стала власницею  нерухомості у Трускавці.

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Теги: Віктор Янукович пенсія Володимир Рибак Дмитро Табачник Олександр Єфремов війна гроші Микола Азаров суд

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