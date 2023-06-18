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Окупанти за добу випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: ситуація в регіонах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти за добу випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: ситуація в регіонах
Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів Херсонської області
фото з відкритих джерел

Унаслідок атак ворога на Херсонщині є жертви та постраждалі

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

Чернігівщина: за добу – 6 обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. В селі Сновської громади через обстріл із артилерії горіли 4 приватні будинки. Без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська громади.

Внаслідок мінометного обстрілу по околиці м. Середина-Буда сьогодні зранку пошкоджено приватний будинок.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл громад прикордоння. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

Білопільська громада: внаслідок артобстрілу пошкоджено телевежу. У Миропільській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, 2 магазини, ЛЕП, приміщення селищної ради, пасіку. Краснопільська громада: пошкоджено елеватор та обладнання. У Шалигинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю.

Запорізька область

Окупанти завдали удару по 20 містам і селам Запорізької області, здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння: 4 атаки з БПЛА Гуляйпільського, Чарівного, 8 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоіванівці, Новодарівці, 84 удари з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах.
Надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків, автівок місцевих жителів.
Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Дніпропетровщина

Цієї ночі агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники-«Шахеди». ПвК «Схід» їх знищили.
Вчора двічі за день російська армія атакувала область. Спочатку ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Потім — по Мирівській Нікопольського. Гатив з важкої артилерії.
Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Вчора у с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
У с. Колісниківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок та та прибудинкові споруди.
В с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Луганщина

Під ворожими мінометними та артилерійськими обстрілами протягом доби опинилися Стельмахівка, Невське, Білогорівка та Новосеоівське. Вчора противник здійснив 109 обстрілів (486 снарядів). На тимчасово захоплених територіях регіону російські дезертири продовжують бігти з фронту. В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош поблизу Новопскова розпочаті пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи росгвардії.

Донеччина

Минулої доби рашисти здійснили
обстріли населених пунктів, серед яких: Торецьк, Костянтинівка, с.Рай-Олександрівка, Красногорівка, с.Новоукраїнка, с.Нетайлове, Авдіївка, с.Богоявленка, с.Максимівка.

Пошкоджено 14 житлових будинків, 2 магазини, школа, 2 ЛЕП, цивільний автомобіль, гараж, газопровід.
На Донеччині за добу: 2 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина

Після опівночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено ворожий БПЛА.
Вчора вдень зафіксовано артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади та по відкритій території м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 68 обстрілів (467 снарядів), з них по м. Херсон – 4 обстріли (29 снарядів).
Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області.
Всього за добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, 4 – дістали поранення (з них одна — дитина).
російська авіація вкотре атакувала Козацьке. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби.

Усього за добу внаслідок російської агресії загинув 68-річний чоловік. Поранення отримали троє людей. Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

У селі Борозенське під час виконання польових робіт на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла – обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до медустанови. Його стан – задовільний.
Також цього ж дня поблизу Борозенського на російську вибухівку натрапив ще один мирний житель. Під час виконання польових робіт тракторист наїхав на міну, залишену російською армією. Дивом він не постраждав, пошкоджено лише трактор.

Наразі продовжується ліквідація наслідків підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС. Середній рівень води сьогодні на 8:00 становить 0,99 метрів.

Теги: обстріл Запорізька область Херсон ворог поранення

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