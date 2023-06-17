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Росія знову вдарила по Нікополю: влада показала наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія знову вдарила по Нікополю: влада показала наслідки (фото)
Пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач
фото: Сергій Лисак/Facebook

У результаті російського удару серйозних поранень зазнала жінка

Російська загарбницька армію продовжує безупинно обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області. Під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У місті пошкоджене комунальне підприємство, вісім приватних будинків, понівечені господарські споруди та лінії електропередач.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Крім того, є постраждалі. Жінка, яка отримала поранення вчора ввечері, ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Протягом доби противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: росія окупанти обстріл Дніпропетровщина

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