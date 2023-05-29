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Крики та вибухи: як кияни бігли до бомбосховищ під час ракетної атаки (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Крики та вибухи: як кияни бігли до бомбосховищ під час ракетної атаки (відео)
Зранку кияни чимдужче бігли до укриття
скріншот з відео

Через гучні вибухи школярі перелякано кричали

29 травня російські загарбники атакували Київ. Місцеві Telegram-канали поширили відео, як кияни поспішали до місць укриття цивільного захисту, поки на фоні лунали гучні вибухи.

Повітряна тривога розпочалася посеред робочого дня, коли більшість українців були на роботі, а діти перебували у навчальних закладах. Російські окупанти цинічно випустили ракети по українській столиці, проте українські системи ППО працювали вміло та знищували ворожі снаряди.

На відео потрапили моменти, де кияни біжать до укриттів. Вулиці заповнені людьми, лунають вибухи. Також перелякалися українські школярі – під час гучного вибуху діти закричали та ще швидше рушили до укриття.

Сьогодні київський метрополітен був заповнений людьми: кияни рятувалися там від ракет. Багато з мешканців столиці спустилися в метро з чотирилапими улюбленцями. Зазначимо, що столичне метро працює в режимі укриття цілодобово. Під час повітряної тривоги на 46-ти підземних станціях доступні санвузли, питна вода та стільці. 

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі зафіксували падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. 

За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Також Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Також мер столиці Віталій Кличко повідомив про одного постраждалого, його госпіталізували.

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Теги: українці Київ обстріл укриття окупанти

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