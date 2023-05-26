Бахмут: Сирський показав злагоджену роботу ЗСУ по позиціях ворога (відео)

Росіяни зазнали значних втрат

На Бахмутському напрямку, ворог продовжує зазнавати значних втрат завдяки злагодженій роботі ЗСУ. Про це заявив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують знищувати ворога. Приклад злагодженої роботи двох штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр по зачистці росіян», – написав Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 457-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.