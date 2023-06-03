На Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції: Міноборони

За словами Маляр, «вагнерівці» остаточно ще не залишили Бахмут

«Вагнерівці» остаточно ще не залишили місто

На бахмутському напрямку окупанти невдало намагалися відбити втрачені позиції. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

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«У Бахмуті ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. «Вагнерівці» остаточно ще не залишили місто – здійснюють інструкторську роботу із прибулими загонами регулярної армії. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування», – сказала Маляр.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжила передислокацію регулярних підрозділів на Бахмутський напрямок, а штурмовий загін групи «Вагнера» завершив відхід у тил.

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Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку, де з командирами склали план подальших дій.

Українські військові протягом останніх днів зупинили просування на флангах у районі Бахмута Донецької області. Сирський додав, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя.

Крім того, Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.