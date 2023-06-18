Авіаудар по столиці Судану забрав життя 17 осіб, серед них є діти

У Судані тривають бої між суданською армією та силами швидкого реагування (RSF)

Напередодні генерал армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозив посилити атаки на сили швидкого реагування

Авіаудар по густонаселеному районі столиці Судану Хартумі вбив 17 людей. Серед них п’ятеро – діти. Про це повідомляє BBC.

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Як зазначаєтьс, удар було завдано у суботу, 17 червня, по району Хартумі Ярмук. Від вибуху зруйновано 25 будинків.

Як пише видання, трагедія сталася за день після того, як генерал армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозив посилити атаки на сили швидкого реагування (RSF).

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BBC нагадало, що бої між суданською армією та RSF спалахнули в середині квітня в результаті жорстокої боротьби за владу всередині військового керівництва країни.

Нагадаємо, у столиці Судану Хартумі в дитячому притулку загинули щонайменше 60 дітей. Вони опинилися в пастці через бойові дії. Основними причинами смерті були відсутність їжі та води, а також хвороби.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки передали 245 млн доларів на гуманітарні потреби в Судан та сусідні країни.

Раніше в Судані армія та воєнізовані сили швидкого реагування (RSF) погодили нове, більш тривале припинення вогню.