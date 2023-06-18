Головна Світ Політика
search button user button menu button

Авіаудар по столиці Судану забрав життя 17 осіб, серед них є діти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Авіаудар по столиці Судану забрав життя 17 осіб, серед них є діти
У Судані тривають бої між суданською армією та силами швидкого реагування (RSF)
фото: DW

Напередодні генерал армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозив посилити атаки на сили швидкого реагування

Авіаудар по густонаселеному районі столиці Судану Хартумі вбив 17 людей. Серед них п’ятеро – діти. Про це повідомляє BBC.

Як зазначаєтьс, удар було завдано у суботу, 17 червня, по району Хартумі Ярмук. Від вибуху зруйновано 25 будинків.

Як пише видання, трагедія сталася за день після того, як генерал армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозив посилити атаки на сили швидкого реагування (RSF).

BBC нагадало, що бої між суданською армією та RSF спалахнули в середині квітня в результаті жорстокої боротьби за владу всередині військового керівництва країни.

Нагадаємо, у столиці Судану Хартумі в дитячому притулку загинули щонайменше 60 дітей. Вони опинилися в пастці через бойові дії. Основними причинами смерті були відсутність їжі та води, а також хвороби. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки передали 245 млн доларів на гуманітарні потреби в Судан та сусідні країни.

Раніше в Судані армія та воєнізовані сили швидкого реагування (RSF) погодили нове, більш тривале припинення вогню.

Читайте також: Сутички в Судані: тривають вуличні бої, обстріляно турецький евакуаційний літак
Теги: Судан обстріл вибух діти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одного із розробників «Кинжала» судять саме за те, що він провалив проект по адаптації цієї ракети під Ту-22М3
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
16 червня, 18:00
У Харкові та області лунають вибухи (оновлено)
У Харкові та області лунають вибухи (оновлено)
6 червня, 00:01
Бійці РДК стверджують, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
1 червня, 12:33

Політика

Лідери Африки закликали Путіна припинити агресію. Диктатор відповів черговими вигадками
Лідери Африки закликали Путіна припинити агресію. Диктатор відповів черговими вигадками
Авіаудар по столиці Судану забрав життя 17 осіб, серед них є діти
Авіаудар по столиці Судану забрав життя 17 осіб, серед них є діти
Байден планує зустрітись із Сі Цзіньпінем: ЗМІ розкрили подробиці
Байден планує зустрітись із Сі Цзіньпінем: ЗМІ розкрили подробиці
Путін вихваляється розміщенням ядерної зброї в Білорусі: Байден відреагував
Путін вихваляється розміщенням ядерної зброї в Білорусі: Байден відреагував
Депортація українських дітей: Путін знову бреше
Депортація українських дітей: Путін знову бреше
Путін під час зустрічі з делегацією Африки визнав, що напав на Україну 
Путін під час зустрічі з делегацією Африки визнав, що напав на Україну 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
44K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
34K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
32K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
22K
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
20K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту