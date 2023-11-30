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Олег Ляшко повідомив про смерть соратниці, яка пішла на фронт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Олег Ляшко повідомив про смерть соратниці, яка пішла на фронт
фото: Олег Ляшко/Facebook

«Вона з перших днів пішла захищати нашу країну»

Колишній народний депутат Олег Ляшко повідомив про загибель на фронті депутатки від Радикальної партії в Ярмолинецькій громаді Інни Стойко.

«Вона з перших днів пішла захищати нашу країну. У неї залишилось двоє маленьких діток. Мої щирі співчуття співчуття рідним і близьким. Це велика втрата для усіх нас. Помоліться за упокій душі нашої  Героїні Інни Стойко. Вічна пам'ять», – написав Ляшко.

Олег Ляшко повідомив про смерть соратниці, яка пішла на фронт фото 1

Інна Стойко народилася 14 листопада 1985 року у Хмельницькому. У 2015 році закінчила Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, була приватним підприємцем.

Нагадаємо, триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: смерть депутат Олег Ляшко

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