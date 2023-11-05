Екснардеп потішив мережу свіжим селфі Залужного з дружиною

«Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!», – підписав фото Береза

Колишній народний депутат України Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook опублікував селфі Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На знімку генерал позує із дружиною Оленою.

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«Головком і його дружина. Звикли перемагати. Разом!», – підписав фото Береза.

Світлину подружжя зробило на фоні синьо-жовтого прапора та портрета Залужного.

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Підписники екснардепа у Facebook наробили компліментів головнокомандувачу ЗСУ та його обраниці: «Дуже гарна пара!», «Які вони симпатичні! Дай, Боже, їм сили!», «Люблю цю парочку українців! Слава ЗСУ і Залужному!».

Раніше Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження.

Також повідомлялося, що Залужний зʼявився у новому образі з цікавим посланням для росіян. Залужний завжди одягнений у військову форму чи в мілітарі стилі, а в мережі неможливо знайти його фото у цивільному одязі. Проте на зустріч із Садовим генерал обрав звичайний одяг – чорну футболку з байкерами, сірі штани та сині кросівки.

Нагадаємо, що Залужний – прихильник внутрішнього туризму: любить мандрувати Україною. Генерал залюбки вдягає спортивний костюм та вирушає з сімʼєю на прогулянки. Нещодавно Залужний відсвяткував ювілей – йому виповнилося 50 років.

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До слова, Залужний також обмірковує своє власне майбутнє після війни. Він розповів, що хоче взяти відпустку, написати книгу і хотів би подорожувати. Однак, його бачення української перемоги – це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України. Тому генерал не думає, що матиме багато вільного часу після війни – інтерв'ю Залужного, яке наробило галасу: нагадуємо головні тези.