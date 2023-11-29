Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Історії, що проймають до сліз. Снайперка Білозерська створила портрети загиблих героїнь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Історії, що проймають до сліз. Снайперка Білозерська створила портрети загиблих героїнь
Тетяна Фесенко загинула під Бахмутом від влучання снаряда в окоп на очах у чоловіка, який був поранений, але 2,5 км ніс її тіло до точки евакуації

Військовослужбовиця віддасть оригінали своїх робіт за донат на автівку на передову

Журналістка та снайперка Олена Білозерська створила серію портретів жінок, які загинули через війну. Про це вона повідомила у Facebook.

Білозерська вшанувала загиблих українських героїнь, зробивши серію їхніх портретів (гелевою ручкою на папері). «Щоб можна було їм в очі подивитися – на графічних малюнках, помітила, чомусь на перший план завжди проступає погляд... Короткі відомості про кожну Героїню можна прочитати під її портретом. Якщо матиму час, ця галерея пізніше буде поповнюватись...» – написала жінка.

Військовослужбовиця зауважила, що ще не вирішила що робити з оригіналами портретів – скоріше за все вона віддасть їх за донати на автівку на фронт. Жінка наголосила, що близьким загиблих може віддати свої роботи просто так, аби у них була пам'ять про рідних.

  • Яна Червона (позивний Відьма) – кулеметниця. Народилася 16 квітня 1979 року у Харкові. Загинула 2 квітня 2019 року під Новозванівкою на Луганщині від прямого влучання снаряда в бліндаж. У Яни залишилися чоловік, син і донька (10 і 8 років).
Портрет Яни Червоної
Портрет Яни Червоної
авторка: Олена Білозерська
Яна Червона
Яна Червона
фото з відкритих джерел
  • Дар'я Філіп'єва (позивний Блискавка, у колах реконструкторів відома як Аріана фон Шталь) – бойова медикиня, сержантка. Народилася і виросла в Сумах, за професією – перекладач. Загинула на фронті на початку серпня 2023 року. На фото, з якого зроблено малюнок, Дар'я щойно вийшла з Ірпеня і шапкою прикриває осколкове поранення.
Портрет Дар'ї Філіп'євої
Портрет Дар'ї Філіп'євої
авторка: Олена Білозерська
Дар'я Філіп'єва
Дар'я Філіп'єва
фото з відкритих джерел
  • Яна Рихліцька (позивний Яра) – бойова медикиня. Народилася у квітні 1993-го у Вінниці, за освітою юристка. Загинула у березні 2023 року під Бахмутом на Донеччині, під час евакуації поранених.
Портрет Яни Рихліцької
Портрет Яни Рихліцької
авторка: Олена Білозерська
Яна Рихліцька
Яна Рихліцька
фото з відкритих джерел
  • Ірина Шевченко (позивні Вікторівна та Скажена) – сержантка, санінструкторка. Народилася 1 листопада 1970-го в селі Дар'ївка на Херсонщині. Загинула 1 липня 2019 року під час евакуації пораненого з села Водяне Волноваського району на Донеччині (санітарний автомобіль був підбитий з ПТРК).
Портрет Ірини Шевченко
Портрет Ірини Шевченко
авторка: Олена Білозерська
Ірина Шевченко
Ірина Шевченко
фото з відкритих джерел
  • Тетяна Фесенко (позивний Мурка) народилася у 1993 році у Гостомелі на Київщині. 24 лютого 2022-го подружжя Фесенків відправили доньку за кордон і пішли до військкомату. Служили в розвідці. Жінка загинула 5 березня 2023 року під Бахмутом на Донеччині від влучання снаряда в окоп, на очах у чоловіка, який був поранений, але 2,5 км ніс її тіло до точки евакуації.
Портрет Тетяни Фесенко
Портрет Тетяни Фесенко
авторка: Олена Білозерська
Тетяна Фесенко
Тетяна Фесенко
фото з відкритих джерел
  • Наталя Фраушер (у дівоцтві Яцун, позивний Австрійка) – медикиня батальйону «Госпітальєри». Народилася 27 жовтня 1975 року в Кропивницькому на Кіровоградщині. За професією лікарка. У 2014-2015 роках рятувала поранених на Донбасі. Останні роки жила в Австрії, мала там сім'ю, але після 24 лютого 2022 року повернулася і стала госпітальєркою. Загинула 26 червня 2022-го, коли автобус-реанімобіль потрапив у ДТП. «Госпітальєри» знайшли такий самий автобус і назвали його на її честь «Австрійкою» – так вона після смерті продовжує рятувати поранених.
Портрет Наталі Фраушер
Портрет Наталі Фраушер
авторка: Олена Білозерська
Наталя Фраушер
Наталя Фраушер
фото з відкритих джерел
  • Вікторія Амеліна – письменниця, волонтерка, дослідниця воєнних злочинів Росії. Народилася 1 січня 1986 року у Львові. Померла 1 липня 2023 року внаслідок поранень, яких зазнала 27 червня під час ракетного обстрілу піцерії в Краматорську на Донеччині.
Портрет Вікторії Амеліної
Портрет Вікторії Амеліної
авторка: Олена Білозерська
Вікторія Амеліна
Вікторія Амеліна
фото з відкритих джерел

Зауважимо, авторка портретів Олена Білозерська – українська журналістка, досвідчена військова. У травні 2014 року вона пішла на війну. Спочатку була у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», потім стала частиною Української добровольчої армії. У 2018-му закінчила офіцерські курси й здобула спеціальність артилериста, підписала контракт із ЗСУ і служила офіцером у морській піхоті до 2020 року. На деякий час повернулася до цивільного життя, але від 24 лютого 2022-го – знову на службі.

Читайте також:
Теги: смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка підозрює, що це справа рук її чоловіка
«Замах на вбивство»: військова Емеральд зробила шокуючу заяву
31 жовтня, 13:20
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов
Данілов пояснив, чому повний перехід економіки України на воєнні «рейки» неможливий
10 листопада, 23:48
ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW
ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута – ISW
1 листопада, 03:48
Сирський запевнив, що ЗСУ контролюють ситуацію під Бахмутом
Загострення біля Бахмута: Сирський відреагував
12 листопада, 10:47
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області: аналіз ISW
17 листопада, 05:25
Росіянка мимоволі допомогла українським спецслужбам
Кримський міст Україні допомогла вразити росіянка, яка відпочивала на яхті (відео)
25 листопада, 16:39
ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках – ISW
ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках – ISW
Сьогодні, 05:36
Льоша навчався у першому класі та мріяв стати футболістом
Ворожа ракета влучила у будинок. Згадаймо семирічного Олексія Бондаря та його рідних
23 листопада, 09:00
Нещасний випадок стався у вугільній шахті в місті Явожно
Аварія на шахті в Польщі: одна людини загинула
Сьогодні, 01:32

Суспільство

Мобілізація з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом: де служитимуть із такими хворобами
Мобілізація з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом: де служитимуть із такими хворобами
Історії, що проймають до сліз. Снайперка Білозерська створила портрети загиблих героїнь
Історії, що проймають до сліз. Снайперка Білозерська створила портрети загиблих героїнь
245 років з дня народження Григорія Квітки-Основ’яненка: цікаві факти
245 років з дня народження Григорія Квітки-Основ’яненка: цікаві факти
Державна митна служба спростила відстеження оформлення посилок з-за кордону
Державна митна служба спростила відстеження оформлення посилок з-за кордону
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова
Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
48K
На Київщині прогриміли вибухи
45K
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
24K
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
23K
Адвокати Лабазюка поставили у суді НАБУ у незручне становище
16K
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах

Новини

Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Вчора, 13:11

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua