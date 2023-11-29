Історії, що проймають до сліз. Снайперка Білозерська створила портрети загиблих героїнь

Тетяна Фесенко загинула під Бахмутом від влучання снаряда в окоп на очах у чоловіка, який був поранений, але 2,5 км ніс її тіло до точки евакуації

Військовослужбовиця віддасть оригінали своїх робіт за донат на автівку на передову

Журналістка та снайперка Олена Білозерська створила серію портретів жінок, які загинули через війну. Про це вона повідомила у Facebook.

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Білозерська вшанувала загиблих українських героїнь, зробивши серію їхніх портретів (гелевою ручкою на папері). «Щоб можна було їм в очі подивитися – на графічних малюнках, помітила, чомусь на перший план завжди проступає погляд... Короткі відомості про кожну Героїню можна прочитати під її портретом. Якщо матиму час, ця галерея пізніше буде поповнюватись...» – написала жінка.

Військовослужбовиця зауважила, що ще не вирішила що робити з оригіналами портретів – скоріше за все вона віддасть їх за донати на автівку на фронт. Жінка наголосила, що близьким загиблих може віддати свої роботи просто так, аби у них була пам'ять про рідних.

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Яна Червона (позивний Відьма) – кулеметниця. Народилася 16 квітня 1979 року у Харкові. Загинула 2 квітня 2019 року під Новозванівкою на Луганщині від прямого влучання снаряда в бліндаж. У Яни залишилися чоловік, син і донька (10 і 8 років).

Портрет Яни Червоної авторка: Олена Білозерська

Яна Червона фото з відкритих джерел

Дар'я Філіп'єва (позивний Блискавка, у колах реконструкторів відома як Аріана фон Шталь) – бойова медикиня, сержантка. Народилася і виросла в Сумах, за професією – перекладач. Загинула на фронті на початку серпня 2023 року. На фото, з якого зроблено малюнок, Дар'я щойно вийшла з Ірпеня і шапкою прикриває осколкове поранення.

Портрет Дар'ї Філіп'євої авторка: Олена Білозерська

Дар'я Філіп'єва фото з відкритих джерел

Яна Рихліцька (позивний Яра) – бойова медикиня. Народилася у квітні 1993-го у Вінниці, за освітою юристка. Загинула у березні 2023 року під Бахмутом на Донеччині, під час евакуації поранених.

Портрет Яни Рихліцької авторка: Олена Білозерська

Яна Рихліцька фото з відкритих джерел

Ірина Шевченко (позивні Вікторівна та Скажена) – сержантка, санінструкторка. Народилася 1 листопада 1970-го в селі Дар'ївка на Херсонщині. Загинула 1 липня 2019 року під час евакуації пораненого з села Водяне Волноваського району на Донеччині (санітарний автомобіль був підбитий з ПТРК).

Портрет Ірини Шевченко авторка: Олена Білозерська

Ірина Шевченко фото з відкритих джерел

Тетяна Фесенко (позивний Мурка) народилася у 1993 році у Гостомелі на Київщині. 24 лютого 2022-го подружжя Фесенків відправили доньку за кордон і пішли до військкомату. Служили в розвідці. Жінка загинула 5 березня 2023 року під Бахмутом на Донеччині від влучання снаряда в окоп, на очах у чоловіка, який був поранений, але 2,5 км ніс її тіло до точки евакуації.

Портрет Тетяни Фесенко авторка: Олена Білозерська

Тетяна Фесенко фото з відкритих джерел

Наталя Фраушер (у дівоцтві Яцун, позивний Австрійка) – медикиня батальйону «Госпітальєри». Народилася 27 жовтня 1975 року в Кропивницькому на Кіровоградщині. За професією лікарка. У 2014-2015 роках рятувала поранених на Донбасі. Останні роки жила в Австрії, мала там сім'ю, але після 24 лютого 2022 року повернулася і стала госпітальєркою. Загинула 26 червня 2022-го, коли автобус-реанімобіль потрапив у ДТП. «Госпітальєри» знайшли такий самий автобус і назвали його на її честь «Австрійкою» – так вона після смерті продовжує рятувати поранених.

Портрет Наталі Фраушер авторка: Олена Білозерська

Наталя Фраушер фото з відкритих джерел

Вікторія Амеліна – письменниця, волонтерка, дослідниця воєнних злочинів Росії. Народилася 1 січня 1986 року у Львові. Померла 1 липня 2023 року внаслідок поранень, яких зазнала 27 червня під час ракетного обстрілу піцерії в Краматорську на Донеччині.

Портрет Вікторії Амеліної авторка: Олена Білозерська

Вікторія Амеліна фото з відкритих джерел

Зауважимо, авторка портретів Олена Білозерська – українська журналістка, досвідчена військова. У травні 2014 року вона пішла на війну. Спочатку була у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», потім стала частиною Української добровольчої армії. У 2018-му закінчила офіцерські курси й здобула спеціальність артилериста, підписала контракт із ЗСУ і служила офіцером у морській піхоті до 2020 року. На деякий час повернулася до цивільного життя, але від 24 лютого 2022-го – знову на службі.