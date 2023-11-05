У Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади

Учора у храмі Української греко-католицької церкви «Успіння Пресвятої Богородиці» в селищі Середнє вшанували памʼять захисників і захисниць 128-ї бригади

Віктор Микита: «Наші герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги»

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади. Про це повідомив начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита в Telegram.

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«Війна забирає найкращих. У районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів», – написав глава області.

6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу. За словами очільника ОВА, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 пам’ять воїнів вшоновується хвилиною мовчання, а у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.

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«Наші герої живі до тих пір, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги», – додав Микита.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.