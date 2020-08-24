Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1799 людей



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За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 22 людини

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні від коронавірусу померло 2293 людей

В Україні станом на ранок 24 серпня за минулу добу на коронавірус захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж учора (1 987). Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали – 289 людей (вчора 500), померли – 22 (вчора 27).

Загалом від початку пандемії одужали 52 524 українців, померли – 2 293.

Від початку пандемії захворіло 106 757 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, станом на ранок 23 серпня в Україні захворіли коронавірусом 1 987 людей, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328). Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37). Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.