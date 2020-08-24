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    Суспільство

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1799 людей

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    <span>За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 22 людини</span> - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1799 людей
    За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 22 людини

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні від коронавірусу померло 2293 людей

    В Україні станом на ранок 24 серпня за минулу добу на коронавірус захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж учора (1 987). Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Одужали –  289 людей (вчора 500), померли –  22 (вчора 27).

    Загалом від початку пандемії одужали 52 524 українців,  померли – 2 293.

    Від початку пандемії захворіло 106 757 українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    Як повідомлялося, станом на ранок 23 серпня в Україні захворіли коронавірусом 1 987 людей, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328). Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37). Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

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